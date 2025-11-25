Andreea Marin, pusă la punct după ce s-a afișat cu un decolteu adânc. Mult prea generos sau nu? Fanii au taxat-o instant

Andreea Marin a avut o apariție care a stârnit un val de reacții în mediul online. Neobișnuiți să o vadă așa, fanii au taxat-o imediat. Cum a apărut vedeta și ce i-au spus internauții? Află toate detaliile în articol!

Andreea Marin are o comunitate mare de fani, prin urmare și părerile despre postările ei sunt într-un număr ridicat. Recent, frumoasa vedetă a postat mai multe fotografii cu ținuta ei purtată într-o gală.

Reacții acide la ultima apariție a Andreei Marin

Cu toate că majoritatea comentariilor au fost pozitive și au lăudat-o pe vedetă pentru alegerea ei, au existat și cârcotași care au considerat apariția una mult prea îndrăzneață.

„Prea mult e întotdeauna prea mult, un pic de mister e cu mult mai fascinant!”, a scris o persoană.

Răspunsul vedetei la această remarcă nu a întârziat să apară:

„Nu sunt omul exagerărilor, astfel încât nu îmi fac mustrări de conștiință. Știu bine cine sunt; nu avem acum aceeași părere, ceea ce nu e anormal. Uneori oamenii simt și gândesc diferit și nu e nicio problemă”.

De asemenea, o altă persoană s-a arătat nemulțumită de rochie și a considerat că nu este deloc plăcută.

„Cu tot respectul, URÂTĂ ROCHIE! Să fiți sănătoasă! Succes!”, a scris un internaunt.

Vedeta a răspuns politicos și acestui comentariu răutăcios:

„Gusturile nu se discută”.

După cum v-am spus, comentariile de laudă la adresa Andreei Marin au fost mult mai multe.

„Senzațională ești, Andreea!!! Nu mă gândeam că ești atât de caldă, umană, sensibilă, profundă, cu umor! De frumoasă știam că ești! Mi-a plăcut enorm de tine aseară la Gala Femeilor Împlinite și de Succes!!! Ai strălucit! Te îmbrățișez!❤️”, a scris o fană.

