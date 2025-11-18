Acasă » Exclusiv » Prima întâlnire cu Andreea Marin l-a dat peste cap. Ce a simțit Mircea Radu când a văzut-o în realitate: „Avea farmec” | EXCLUSIV

Prima întâlnire cu Andreea Marin l-a dat peste cap. Ce a simțit Mircea Radu când a văzut-o în realitate: „Avea farmec” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 18/11/2025 | 16:42
Mircea Radu și Andreea Marin au fost colegi la Televiziunea Română și între cei doi s-a legat o amiciție pe viață. Drept dovadă, prezentatorul TV i-a fost alături Andreei Marin la Gala Nu există nu se poate, evenimentul care a avut loc recent la Palatul Parlamentului și unde au fost premiați oameni valoroși din diverse domenii. Cu această ocazie, Mircea Radu a povestit, pentru CANCAN.RO, despre prima întâlnire cu Andreea Marin pe holurile televiziunii, având în vedere că era deja fanul ei încă de la debut. De asemenea, prezentatorul TV ne-a vorbit și despre cei doi moștenitori ai săi.

Mircea Radu s-a căsătorit la 44 de ani cu Raluca, de profesie medic, și au împreună 2 copii. Între cei doi soți există o diferență de 20 de ani.

Mircea Radu: „Se vedea la televizor că este înaltă și avea gropița aia absolut extraordinară”

CANCAN.RO: Vorbim de o prietenie de lungă durată între tine și Andreea Marin. Îți mai aduce aminte de momentul în care v-ați întâlnit pe holurile Televiziunii Române?

Mircea Radu: Da. Prima dată când am văzut-o pe Andreea, nu am văzut-o în carne și oase. Am văzut-o la o emisiune de dimineață pe care o făcea la Iași. Se numea Țara lui Piticot. Și am fost fermecați, pentru că eram cu băieții din redacție, pe vremea aceea lucram la știri, și toți ne uitam la Țara lui Piticot pentru că apărea Andreea.

Mircea Radu a fost prezent la Gala Andreei Marin. Foto: Instagram

Și Andreea era o prezență care nu putea fi trecută cu vederea. Era brunetă, se vedea că este înaltă. Culmea, se vedea la televizor că este înaltă și avea gropița aia absolut extraordinară pe care o mai are și acum și avea farmec, trecea ecranul. Apoi, pentru prima dată când am văzut-o în realitate, în carne și oase, s-a întâmplat, într-adevăr, așa cum ai spus, pe holurile televiziunii și mi-aduc aminte senzația oarecum ciudată pe care am avut-o și anume că ea aparține acelui loc. Nu m-a mirat. Era o chestiune absolut firească. Era Andreea în televiziune. Acolo era locul ei. Asta s-a întâmplat acum mulți ani.

CANCAN.RO: Suntem aici la un eveniment special pentru Andreea. Îmi poți povesti o situație din viața ta în care ți-ai dat seama că nu există nu se poate?

Mircea Radu: Îmi e greu să-mi aduc aminte de momente care să mă fi pus la încercare atât de tare încât să zic nu există nu se poate. În schimb îmi aduc aminte de căi ocolitoare pe care le-am luat, deși drumul drept era mult mai scurt. Am luat pe căi ocolitoare să ajung într-un punct. Și e un fel și ăsta de a spune: măi, nu există să nu se poată să ajung acolo. Acum, fiecare o ia cum poate. Important este să se ajungă acolo.

Mircea Radu: „Sunt persoanele pe care le iubesc cel mai mult”

CANCAN.RO: Cum arată viața ta în prezent? Te-ai mutat la Piatra Neamț?

Mircea Radu: Nu, sunt în București. Acela a fost un episod scurt din viața mea. Sunt la Metropola, fac o emisiune care se numește “Noi, românii”.

CANCAN.RO: Să vorbim și despre rolul tău de tată din viața de zi cu zi. Cum ești ca părinte?

Mircea Radu: Copiii mei sunt două minuni. Clara și Tudor sunt sufletul meu și sunt persoanele pe care le iubesc cel mai mult și, culmea, chiar dacă sunt micuți, sunt persoanele cu care mă înțeleg cel mai bine. Au 9 și 12 ani.

CANCAN.RO: Reușești să le faci toate poftele sau le mai spui și nu se poate?

Mircea Radu: Nu, nu sunt nici permisiv, dar nici zbir. Sunt echilibrat.

 

