Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii

Andreea Marin, considerată de ani buni una dintre cele mai rafinate apariții din lumea mondenă, dovedește încă o dată că eleganța nu trebuie să fie sinonimă cu luxul exagerat. Deși își permite cu ușurință să poarte branduri internaționale renumite și extrem de costisitoare, vedeta a surprins de data aceasta prin alegerea unei genți realizate de un producător român al cărei preț nu depășește câteva sute de lei.

Cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, prezentatoarea a avut parte de un moment special chiar la birou. Reprezentanții unui brand autohton de genți, împreună cu echipa ei, i-au organizat o surpriză neașteptată. Andreea Marin a povestit cum s-a trezit înconjurată de numeroase genți realizate cu atenție la detalii, în nuanțe pe placul ei și cu influențe inspirate din colecțiile internaționale.

Andreea Marin poartă geantă de 500 de lei

Cu toate că vedeta și-ar permite să-și cumpere accesorii chiar de mii de lei, întotdeauna a pus preț pe eleganță și discreție. Astfel că modelele de genți din care a putut alege au fost pe placul său, fiind croite cu bun gust și din materiale optime. Prețul este unul accesibil pentru multe românce, deoarece nu depășește suma de 500 de lei, conform site-ului de vânzare.

„Mi-am amintit cu zâmbetul pe buze că am fost “avertizată” cu puțin timp în urmă: “Dacă nu ajungeti dv la noi, vine magazinul la dv!” Am luat-o in glumă atunci, dar iată cǎ s-a întâmplat chiar așa! Mi-am ales cu drag darul preferat, am avut de unde, dar ușor nu e să alegi când le vezi pe toate împreună, recunosc! Și cum visul fiecărei fete este sǎ se joace în oglindǎ câteodată, am potrivit ținutele cu gențile preferate”, a povestit Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Astfel, încă o dată, Andreea Marin demonstrează că prețuiește lucrurile cu adevărat valoroase, nu etichetele scumpe. De aceea, preferă accesorii simple, delicate și bine lucrate, care îi completează cu eleganță ținutele și îi pun în evidență stilul personal. Alegerea unor piese subtile, dar de calitate, arată că rafinamentul nu stă în opulență, ci în detalii atent alese.

