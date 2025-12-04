Acasă » Știri » Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii

Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii

De: Andreea Stăncescu 04/12/2025 | 13:57
Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii
Ce poșetă a ales Andreea Marin să poarte / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Andreea Marin, considerată de ani buni una dintre cele mai rafinate apariții din lumea mondenă, dovedește încă o dată că eleganța nu trebuie să fie sinonimă cu luxul exagerat. Deși își permite cu ușurință să poarte branduri internaționale renumite și extrem de costisitoare, vedeta a surprins de data aceasta prin alegerea unei genți realizate de un producător român al cărei preț nu depășește câteva sute de lei. 

Cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, prezentatoarea a avut parte de un moment special chiar la birou. Reprezentanții unui brand autohton de genți, împreună cu echipa ei, i-au organizat o surpriză neașteptată. Andreea Marin a povestit cum s-a trezit înconjurată de numeroase genți realizate cu atenție la detalii, în nuanțe pe placul ei și cu influențe inspirate din colecțiile internaționale.

Sursa foto: Facebook

Andreea Marin poartă geantă de 500 de lei

Cu toate că vedeta și-ar permite să-și cumpere accesorii chiar de mii de lei, întotdeauna a pus preț pe eleganță și discreție. Astfel că modelele de genți din care a putut alege au fost pe placul său, fiind croite cu bun gust și din materiale optime. Prețul este unul accesibil pentru multe românce, deoarece nu depășește suma de 500 de lei, conform site-ului de vânzare.

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Mi-am amintit cu zâmbetul pe buze că am fost “avertizată” cu puțin timp în urmă: “Dacă nu ajungeti dv la noi, vine magazinul la dv!” Am luat-o in glumă atunci, dar iată cǎ s-a întâmplat chiar așa! Mi-am ales cu drag darul preferat, am avut de unde, dar ușor nu e să alegi când le vezi pe toate împreună, recunosc! Și cum visul fiecărei fete este sǎ se joace în oglindǎ câteodată, am potrivit ținutele cu gențile preferate”, a povestit Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Astfel, încă o dată, Andreea Marin demonstrează că prețuiește lucrurile cu adevărat valoroase, nu etichetele scumpe. De aceea, preferă accesorii simple, delicate și bine lucrate, care îi completează cu eleganță ținutele și îi pun în evidență stilul personal. Alegerea unor piese subtile, dar de calitate, arată că rafinamentul nu stă în opulență, ci în detalii atent alese.

CITEȘTE ȘI: Andreea Marin e „fresh” fără un strop de machiaj. „Zâna Surprizelor” se reinventează după despărțire

Andreea Marin, pusă la punct după ce s-a afișat cu un decolteu adânc. Mult prea generos sau nu? Fanii au taxat-o instant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Știri
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Știri
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai mari preocupări
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai...
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o ...
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă!
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios
Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care ...
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Vezi toate știrile
×