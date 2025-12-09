Acasă » Știri » Rivalitate totală la miezul nopții: TVR amenință supremația ProTV! Cap de afiș: trio de prezentatoare istorice

Rivalitate totală la miezul nopții: TVR amenință supremația ProTV! Cap de afiș: trio de prezentatoare istorice

De: Georgiana Ionita 09/12/2025 | 10:50
Rivalitate totală la miezul nopții: TVR amenință supremația ProTV! Cap de afiș: trio de prezentatoare istorice
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Televiziunea Română pregătește unul dintre cele mai ambițioase programe din ultimii ani. Sub sloganul „Împreună la puterea 70”, TVR marchează trecerea dintre ani cu un Revelion-eveniment. Peste 100 de vedete vor urca pe scenă, iar miezul nopții le aduce în prim-plan pe trei dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale României: Iuliana Tudor, Andreea Marin și Ramona Bădescu.

„Cele trei grații”, cum s-au autointitulat, vor ridica simbolic paharele într-un moment dedicat istoriei și viitorului televiziunii publice. Iată ce spun Iuliana Tudor, Andreea Marin și Ramona Bădescu despre povestea lor alături de Televiziunea Română și despre filmările pentru Revelion.

Iuliana Tudor: „Încă îmi place ce fac și se simte!”

Iuliana Tudor este primul om de televiziune care a reinterpretat folclorul și l-a promovat în show-uri spectaculoase la Televiziunea Română. Imagine-simbol a postului naţional, de numele Iulianei se leagă producții de televiziune precum „Petrecere… cu cântec”, în fiecare duminică, de la ora 21:00, la TVR 1.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Am prezentat atâtea Revelioane la TVR încât a devenit tradiție să spun „La mulți ani!” și să fac numărătoarea inversă de la miezul noptii în noiembrie sau început de decembrie când sunt filmările. Deci, pentru mine Revelionul se trăiește de doua ori. Revelionul 2026 de la TVR deschide anul 70 al postului public! Este un eveniment cu multă strălucire, cu prieteni și multă muncă”, a declarat Iuliana Tudor.

Întrebată cum reușește, an de an, să aducă aceeași energie caldă și entuziasm în fața publicului, în ciuda ritmului intens al pregătirilor, prezentatoarea a spus:  „Încă îmi place ce fac și se simte, probabil. Devine, însă tot mai greu să reușim realizarea unor productii complexe la TVR, dar nu ne pierdem speranța și ne facem meseria cât putem mai bine”, a spus aceasta.

Andreea Marin: „A fost așa cum trebuia să fie!”

„Zâna” revine acasă, la televiziunea unde a debutat, unde a trăit succesul fenomenului Surprize, surprize și unde spune că a avut cei mai importanți mentori ai carierei. Filmările au fost pentru ea o adevărată revedere emoționantă.

„TVR Iași este locul unde am deschis ochii asupra acestui domeniu fascinant numit televiziune, unde am avut mentori minunați și ani de învățare atât de prețioși pentru mine! Apoi TVR la știrile naționale, unde am devenit și corespondent la premiile Oscar, dar am făcut și emisiuni de divertisment de neuitat și am evoluat tare frumos alături de colegii mei. Numesc “acasă” TVR, chiar dacă am devenit în timp producător independent și antreprenor, nu uit rădăcinile niciodată. Invitația mi-a făcut o mare bucurie și m-am simțit tare bine la filmări, m-am distrat pe cinste!”, a spus zâna surprizelor despre cele mai pregnante amintiri de la începutul carierei sale în televiziune.

Întrebată dacă există un moment trăit în studiourile TVR care i-a schimbat perspectiva asupra meseriei sau chiar asupra vieții, vedeta a spus: „Desigur, nu doar unul, însă cu toții știm, de pildă, efectul Surprizelor asupra sufletelor oamenilor și asupra atâtor vieți salvate în timp sau ajutate să devină mai bune, asta nu se poate uita și munca mea ca director și gazdă era una foarte emoționantă, înainte de toate. Nu era genul de serviciu la care te duci și faci mereu același lucru. Nu te puteai plictisi deloc”, a mai spus ea.

Ce mesaj  i-ar transmite „Andreei Marin” de acum 30 de ani

„I-aș spune că nu aș schimba nimic din deciziile ei, din felul în care a făcut lucrurile, nici chiar micile greșeli de învățare de pe parcurs. A fost așa cum trebuia să fie”, a spus Andreea Marin.

Ramona Bădescu: „Cele trei grații vom fi pe scenă!”

Ramona își amintește cu nostalgie începuturile în TVR – avea doar patru ani când a apărut prima dată pe scena televiziunii publice. La Revelionul 2026 va cânta piesa „Saracino”, iar pe lângă proiectele TV, actrița lucrează la serialul „Egregora” și se ocupă de rolul vieții: cel de mamă pentru fiul ei de 6 ani.

„TVR înseamnă debutul meu în televiziune! Aveam patru ani și jumătate când tatăl meu m-a adus la „Cabana melodiilor”. Era acolo, pe vremuri, Marin Traian, Tudor Vornicu… și am cântat „Sunt Ramona din Craiova”, ieșind dintr-un tort”, povestește Ramona Bădescu.

Prezentatoarea tv s-a revăzut, cu această ocazie, cu mulți oameni dragi din TVR.

„O întâlnire de suflet… să știi! M-am întâlnit cu oamenii mei dragi, care dintotdeauna mi-au fost alături, cum ar fi Silvia și Roxana de la machiaj. Alături de ele am lucrat la „Duminică în familie”, „Cerbul de Aur 2005”, unde am prezentat alături de Cosmin Cernat… Și toți oamenii din jur, cu Fuego, pe care-l ador și după care mama mea e nebunită… Și eu când sunt în țară, mă uit în fiecare duminică la „Drag de România mea!”. Iuliana Tudor, care-mi place foarte mult și care este o desăvârșită prezentatoare. Sunt oamenii dragi pe care-i cunosc de-o viață”, a spus aceasta,

Prietenia cu Andreea Marin și Iuliana Tudor: „Nu avem niciun motiv să spunem că ne certăm sau că ne păruim”

„Cele trei grații vom fi pe scenă, prietene și admiratoare reciproce în viață. Nu avem niciun motiv să spunem că ne certăm sau că ne păruim. Cu Iuliana am lucrat la „O dată în viață”, când am fost invitată. Cu Andreea, la „Surprize, surprize”, tot invitată. Deci, am lucrat împreună și ne întâlnim de fiecare dată cu drag. În momentul în care ni se intersectează drumurile, este o plăcere să te revezi, să te saluți. Cu Andreea m-am mai întâlnit la Ambasada Italiei și a fost o mare plăcere să o revăd. Cu Iuliana m-am văzut într-un aeroport. Deci, drumurile noastre au mai avut puncte de intersecție…”, a mai spus ea.

O întâmplare  memorabilă trăită la TVR

„Mi-aduc aminte că la „Cerul de Aur”, în anul 2005, mi s-a atras atenția să nu vorbesc în italiană. Eram pe scenă și când am făcut așa, semnul 5 cu mâna deschisă, mi-a venit instant în cap cuvântul „cinque”. Câteodată mă supăram când lumea îmi spunea că am uitat să vorbesc românește. Trăiesc de 35 de ani în Italia și se mai întâmplă să mai greșesc un cuvânt, mai îmi scapă câte o expresie, dar să știți că inima mea bate în limba română. Sufletul meu e aici, pentru că m-am născut în România și am fost adoptată de Italia, pe care, sigur, o iubesc la fel de mult”, a povestit vedeta.

„Ignazio este miracolul vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu!”

La Revelion voi cânta „Saracino”, de Renato Caruso. De asemenea, am un turneul cu band-ul meu de napoletani, „Pasiune”. Filmez cu Andrei Chiriac la serialul „Egregora, comoara pierdută” și proiectul meu cel mai greu, cel mai dificil, acela de mamă. Care nu este un film, e realitate. În vârstă de 6 ani, Ignazio este miracolul vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu!

VEZI ȘI: Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români

Tags:
Iți recomandăm
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
Știri
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este…
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Știri
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
Digi 24
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea...
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe ...
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar ...
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești ...
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat ...
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut ...
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața ...
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
Vezi toate știrile
×