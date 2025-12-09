Rivalitate totală la miezul nopții: TVR amenință supremația ProTV! Cap de afiș: trio de prezentatoare istorice

Televiziunea Română pregătește unul dintre cele mai ambițioase programe din ultimii ani. Sub sloganul „Împreună la puterea 70”, TVR marchează trecerea dintre ani cu un Revelion-eveniment. Peste 100 de vedete vor urca pe scenă, iar miezul nopții le aduce în prim-plan pe trei dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale României: Iuliana Tudor, Andreea Marin și Ramona Bădescu.

„Cele trei grații”, cum s-au autointitulat, vor ridica simbolic paharele într-un moment dedicat istoriei și viitorului televiziunii publice. Iată ce spun Iuliana Tudor, Andreea Marin și Ramona Bădescu despre povestea lor alături de Televiziunea Română și despre filmările pentru Revelion.

Iuliana Tudor: „Încă îmi place ce fac și se simte!”

Iuliana Tudor este primul om de televiziune care a reinterpretat folclorul și l-a promovat în show-uri spectaculoase la Televiziunea Română. Imagine-simbol a postului naţional, de numele Iulianei se leagă producții de televiziune precum „Petrecere… cu cântec”, în fiecare duminică, de la ora 21:00, la TVR 1.

„Am prezentat atâtea Revelioane la TVR încât a devenit tradiție să spun „La mulți ani!” și să fac numărătoarea inversă de la miezul noptii în noiembrie sau început de decembrie când sunt filmările. Deci, pentru mine Revelionul se trăiește de doua ori. Revelionul 2026 de la TVR deschide anul 70 al postului public! Este un eveniment cu multă strălucire, cu prieteni și multă muncă”, a declarat Iuliana Tudor.

Întrebată cum reușește, an de an, să aducă aceeași energie caldă și entuziasm în fața publicului, în ciuda ritmului intens al pregătirilor, prezentatoarea a spus: „Încă îmi place ce fac și se simte, probabil. Devine, însă tot mai greu să reușim realizarea unor productii complexe la TVR, dar nu ne pierdem speranța și ne facem meseria cât putem mai bine”, a spus aceasta.

Andreea Marin: „A fost așa cum trebuia să fie!”

„Zâna” revine acasă, la televiziunea unde a debutat, unde a trăit succesul fenomenului Surprize, surprize și unde spune că a avut cei mai importanți mentori ai carierei. Filmările au fost pentru ea o adevărată revedere emoționantă.

„TVR Iași este locul unde am deschis ochii asupra acestui domeniu fascinant numit televiziune, unde am avut mentori minunați și ani de învățare atât de prețioși pentru mine! Apoi TVR la știrile naționale, unde am devenit și corespondent la premiile Oscar, dar am făcut și emisiuni de divertisment de neuitat și am evoluat tare frumos alături de colegii mei. Numesc “acasă” TVR, chiar dacă am devenit în timp producător independent și antreprenor, nu uit rădăcinile niciodată. Invitația mi-a făcut o mare bucurie și m-am simțit tare bine la filmări, m-am distrat pe cinste!”, a spus zâna surprizelor despre cele mai pregnante amintiri de la începutul carierei sale în televiziune.

Întrebată dacă există un moment trăit în studiourile TVR care i-a schimbat perspectiva asupra meseriei sau chiar asupra vieții, vedeta a spus: „Desigur, nu doar unul, însă cu toții știm, de pildă, efectul Surprizelor asupra sufletelor oamenilor și asupra atâtor vieți salvate în timp sau ajutate să devină mai bune, asta nu se poate uita și munca mea ca director și gazdă era una foarte emoționantă, înainte de toate. Nu era genul de serviciu la care te duci și faci mereu același lucru. Nu te puteai plictisi deloc”, a mai spus ea.

Ce mesaj i-ar transmite „Andreei Marin” de acum 30 de ani

„I-aș spune că nu aș schimba nimic din deciziile ei, din felul în care a făcut lucrurile, nici chiar micile greșeli de învățare de pe parcurs. A fost așa cum trebuia să fie”, a spus Andreea Marin.

Ramona Bădescu: „Cele trei grații vom fi pe scenă!”

Ramona își amintește cu nostalgie începuturile în TVR – avea doar patru ani când a apărut prima dată pe scena televiziunii publice. La Revelionul 2026 va cânta piesa „Saracino”, iar pe lângă proiectele TV, actrița lucrează la serialul „Egregora” și se ocupă de rolul vieții: cel de mamă pentru fiul ei de 6 ani.

„TVR înseamnă debutul meu în televiziune! Aveam patru ani și jumătate când tatăl meu m-a adus la „Cabana melodiilor”. Era acolo, pe vremuri, Marin Traian, Tudor Vornicu… și am cântat „Sunt Ramona din Craiova”, ieșind dintr-un tort”, povestește Ramona Bădescu.

Prezentatoarea tv s-a revăzut, cu această ocazie, cu mulți oameni dragi din TVR.

„O întâlnire de suflet… să știi! M-am întâlnit cu oamenii mei dragi, care dintotdeauna mi-au fost alături, cum ar fi Silvia și Roxana de la machiaj. Alături de ele am lucrat la „Duminică în familie”, „Cerbul de Aur 2005”, unde am prezentat alături de Cosmin Cernat… Și toți oamenii din jur, cu Fuego, pe care-l ador și după care mama mea e nebunită… Și eu când sunt în țară, mă uit în fiecare duminică la „Drag de România mea!”. Iuliana Tudor, care-mi place foarte mult și care este o desăvârșită prezentatoare. Sunt oamenii dragi pe care-i cunosc de-o viață”, a spus aceasta,

Prietenia cu Andreea Marin și Iuliana Tudor: „Nu avem niciun motiv să spunem că ne certăm sau că ne păruim”

„Cele trei grații vom fi pe scenă, prietene și admiratoare reciproce în viață. Nu avem niciun motiv să spunem că ne certăm sau că ne păruim. Cu Iuliana am lucrat la „O dată în viață”, când am fost invitată. Cu Andreea, la „Surprize, surprize”, tot invitată. Deci, am lucrat împreună și ne întâlnim de fiecare dată cu drag. În momentul în care ni se intersectează drumurile, este o plăcere să te revezi, să te saluți. Cu Andreea m-am mai întâlnit la Ambasada Italiei și a fost o mare plăcere să o revăd. Cu Iuliana m-am văzut într-un aeroport. Deci, drumurile noastre au mai avut puncte de intersecție…”, a mai spus ea.

O întâmplare memorabilă trăită la TVR

„Mi-aduc aminte că la „Cerul de Aur”, în anul 2005, mi s-a atras atenția să nu vorbesc în italiană. Eram pe scenă și când am făcut așa, semnul 5 cu mâna deschisă, mi-a venit instant în cap cuvântul „cinque”. Câteodată mă supăram când lumea îmi spunea că am uitat să vorbesc românește. Trăiesc de 35 de ani în Italia și se mai întâmplă să mai greșesc un cuvânt, mai îmi scapă câte o expresie, dar să știți că inima mea bate în limba română. Sufletul meu e aici, pentru că m-am născut în România și am fost adoptată de Italia, pe care, sigur, o iubesc la fel de mult”, a povestit vedeta.

„Ignazio este miracolul vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu!”

La Revelion voi cânta „Saracino”, de Renato Caruso. De asemenea, am un turneul cu band-ul meu de napoletani, „Pasiune”. Filmez cu Andrei Chiriac la serialul „Egregora, comoara pierdută” și proiectul meu cel mai greu, cel mai dificil, acela de mamă. Care nu este un film, e realitate. În vârstă de 6 ani, Ignazio este miracolul vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu!

