Ginerele lui Ioniță de la Clejani, reacție fabuloasă, după ce a fost prins de iubită tolănit pe canapea cu amanta: ”E obsedată de mine!”

În urmă cu doar câteva ore v-am prezentat mega scandalul din familia lui Ioniță de la Clejani! Fiica lui nelegitimă și-a prins bărbatul alături de o altă femeie la nuntă, în timp ce se îmbrățișau și se sărutau ca doi adolescenți! De acolo, totul a degenerat! S-a lăsat cu lacrimi, țipete și…bătaie, iar colegii din formație au intervenit! Acum, „inculpatul” reacționează și spune partea lui de adevăr. CANCAN.RO deține toate informațiile în exclusivitate. Se pare că nici Ramona nu ar fi fără greșeală!

Ady Paris a fost prins pe picior greșit chiar la nuntă! Cei doi trebuiau să întrețină atmosfera împreună, iar apoi Ramona urma să plece la un alt eveniment singură. Ghinion sau noroc? Voi decideți!

Scandalul continuă în familia Clejanilor: „E obsedată de mine!”

După ce Ramona de la Clejani a plecat la o altă nuntă, din păcate sau din fericire, nici noi nu știm cum să numim situația, artista s-a întors mai devreme decât ar fi preconizat partenerul ei. Acum e acum: Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a prins partenerul în fapt! Ady Paris era pe o canapea în lobby cu o tânără pe nume Alexandra, se îmbrățișau și se sărutau. Ramo a reacționat imediat, iar toți cei de față au intervenit pentru a calma spiritele.

„Eram la un eveniment să cântăm împreună, dar între timp eu am plecat la o altă nuntă, care a durat câteva ore până m-am întors, iar când am venit, l-am găsit cu o domnișoară. Ei nu se așteptau să mă întorc atunci. De aici s-a pornit un mega scandal. Este ceva foarte toxic. El era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau. El, când m-a văzut, a lăsat-o și a venit să îmi spună că nu este ceea ce pare. Au intervenit colegii din formație între noi. Pe ea o cheamă Alexandra. Ea mi-a zis că sunt needucată, de parcă tot eu eram vinovată în vreun fel. Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii iulie, pe la 3 dimineața. Eu știu că vorbește cu ea și acum, dar nu vreau să îi umblu în telefon. Simt că ea îi este amantă. M-am supărat foarte tare, m-am simțit singură și dezamăgită. Nunta sigur nu va mai avea loc, momentan”, a declarat fiica lui Ioniță de la Clejani, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Ady Paris trăiește un calvar alături de Ramona: „Se hrănește cu scandal!”

Ady Paris ne-a contactat și ne-a oferit declarații incendiare despre relația cu Ramona de la Clejani!

„Eu o iubesc pe Ramona, îi respect familia și tot ce are ea în jurul ei. Vă sunt dator cu o explicație și am să fiu direct! Nu e om să nu greșească. Asta nu înseamnă că am părăsit-o. Chiar dacă ea nu vrea să continuăm planurile de nuntă, eu nu voi fi de acord. Nu am vrut să o supăr intenționat, dar vă mai spun ceva ce voi nu știți. Ea este foarte, foarte obsedată de mine. Este geloasă și pe umbra mea! Este foarte greu de trăit cu ea și se hrănește din scandal!”, ne-a declarat logodnicul Ramonei de la Clejani, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Rămâne de văzut dacă nunta dintre cei doi va mai avea sau nu loc, dar cert este că relația lor este pe muchie de cuțit! Oricum ar fi, Ady Paris nu a dezmințit cele întâmplate și nici nu a negat că această femeie ar fi amanta lui! Ramo…ai grijă! S-ar putea să ți se fure inelul! Vom reveni cu detalii explozive!

