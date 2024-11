Ce decizie au luat Viorica și Ioniță de la Clejani după moartea lui Silviu Prigoană: „Ne schimbăm strategia”

Moartea lui Silviu Prigoană a fost un șoc pentru mulți oameni care l-au cunoscut. Viorica și Ioniță de la Clejani au fost apropiați de afacerist. Mai mult decât atât, fostul politician i-a ajutat, în 2008, atunci când au organizat un concert la Sala Palatului. Celebrul artist a mărturisit că această tragedie ar trebuie să fie o lecție, iar el și soția sa au luat o decizie importantă acum.

Vestea morții lui Silviu Prigoană l-a întristat pe Ioniță de la Clejani. Artistul și-a exprimat regretul față de această pierdere și a precizat că afaceristul a fost unul dintre cei trei oameni din România pe care îi apreciază.

„Un om extraordinar, ne-a ajutat atunci foarte mult. Eu apreciez trei oameni importanți din România, iar Silviu Prigoană se număra printre ei. Îi ascult când merg la podcasturi și citesc tot ceea ce spun ei. Primul este Ion Țiriac, pentru care am un respect deosebit și îmi place tot ceea ce spune. Al doilea este Silviu Prigoană, pentru învățăturile sale de viață și apoi, inegalabilul Mitică Dragomir, pentru exemplul său de viață. Din păcate, unul dintre ei ne-a părăsit. Este o mare pierdere”, a declarat Ioniță de la Clejani pentru Fanatik .

Ioniță de la Clejani a analizat mai bine lucrurile după moartea lui Silviu Prigoană și a ajuns la o concluzie. Celebrul cântăreț susține că unii oameni muncesc prea mult și se neglijează, fără să își dea seama că în orice moment putem dispărea.

„Pentru mine, moartea lui Silviu Prigoană este o lecție. Am stat, am analizat și am ajuns la concluzia că muncim ca nebunii. Tragem să avem și ce facem cu toate pe care le adunăm Nimic, odată faci poc și ești gata! Când te duci, nu iei nimic cu tine!”, a mai spus artistul.