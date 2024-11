Silviu Prigoană și-a făcut propriul parastas, înainte să moară subit. Motivul pentru care a luat decizia bizară

Silviu Prigoană și-a organizat propriul parastas înainte să moară! S-a aflat motivul pentru care regretatul afacerist a luat o asemenea decizie. Chiar el a explicat totul! Ce a spus fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu? De ce nu voia să lase lucrurile la voia întâmplării?

Vestea că Silviu Prigoană a murit la 60 de ani a venit ca un șoc pentru toată lumea. Afaceristul s-a stins din viață într-un restaurant din Bran, după ce a suferit un infarct, potrivit medicilor legiști. Nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-l salva, în ciuda eforturilor de resuscitare. Familia l-a condus pe ultimul drum după o zi de la deces.

Silviu Prigoană a adus de multe ori în discuții moartea și susținea că nu îi era teamă de sfârșitul vieții. Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu și-a făcut propriul parastas încă din anul 2008 și a avut grijă să fie mâncare din belșug la eveniment. Ba chiar mai mult, 80 de persoane au participat la „comemorare”. Întrebat de ce a luat o asemenea decizie, afaceristul a spus că și-a dorit să se asigure că va avea mâncare pe lumea cealaltă și nu voia să lase nimic la voia întâmplării.

Citește și: Silviu Prigoană și-ar fi înscenat moartea?! Dezvăluiri uluitoare la Cancan Senzațional, cu Dan Diaconescu: ”Honorius mi-a transmis”

Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a făcut declarații halucinante despre moarte în trecut! Silviu Prigoană nu se temea de momentul decesului și spunea că era pregătit încă de pe atunci de așa ceva. Ba chiar mai mult, afaceristul a mărturisit că avea și locul de veci pregătit.

„Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că este un lucru natural. Să mor eu?! Da, normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani”, a declarat Silviu Prigoană, înainte să moară, în podcastul lui Bursucu.