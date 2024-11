Ce a apărut la mormântul lui Silviu Prigoană, la o zi după înmormântare: ”Nu trebuie să ne fie frică de moarte”

Silviu Prigoană a fost condus pe ultimul drum miercuri seară, 13 noiembrie. Ceremonia de înmormântare a fost organizată în mare secret, iar alături de afacerist au fost doar de cei patru copii ai săi, dorință pe care acesta ar fi lăsat-o cu limbă de moarte. Chiar și în aceste condiții, la câteva ore distanță de la ceremonie, mulți au mers la mormântul fostului politician.

Nu doar cei care au avut ocazia să-l cunoască, ci și familia, frații lui, Adriana Bahmuțeanu, fosta soție și rudele apropiate au fost în stare de șoc atunci când au aflat că Silviu Prigoană a fost înmormântat în secret. Afaceristul a murit marți, 12 noiembrie, în timp ce se afla la masă cu prietenii, într-un restaurant din zona turistică Bran, din cauza unui infarct miocardic.

La o zi distanță, miercuri, 13 noiembrie, a fost condus pe ultimul drum, ceremonie la care au participat doar cei patru copii ai săi: Honorius (34 de ani), Silvius (33 de ani), Maximus (16 ani) și Eduard (13 ani). Vestea a fost făcută publică printr-un comunicat de presă. NU RATA: Când a fost înmormântat, de fapt, Silviu Prigoană. CANCAN.RO are toate detaliile ”operațiunii secrete”! Dezvăluiri uluitoare de la fața locului

Deși o parte din rudele și cei apropiați și-ar fi dorit să-l conducă pe afacerist pe ultimul drum, cei care l-au iubit s-au mulțumit să îi aducă un ultim omagiu la locul de veci. La 2 zile de la înmormântarea lui Silviu Prigoană, locul de veci al afaceristului a fost acoperit cu flori, candele și coroane din flori albe. Una dintre coroanele funerare a fost depusă chiar de Traian Băsescu, fostul președinte al României.

Înainte cu doar câteva zile de deces, Silviu Prigoană a marcat ultimul său interviu public – în podcastul lui Bursucu. Afaceristul a mărturisit că este pregătit oricând să ”întâmpine” moartea și nu îi este frică de ziua în care va pleca la ceruri. Tot atunci dezvăluia că una dintre dorințele sale este să fie incinerat.

”Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că este un lucru natural. Să mor eu?! Da, normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani. Vreau să mă incinereze. Mi-e frică de faptul că o să mă usuc acolo în coșciug. (…) Mă pune și pe mine în colțul de sus, la supraveghetori”, a spus Sivliu Prigoană în podcastul Bursucu`