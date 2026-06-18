Andrei Lemnaru a combinat-o (și a abandonat-o) pe sosia Ellei, varianta brunetă. EX-concurentul de la Insula Iubirii are un tipar de la care nu se abate niciun centimetru

Se spune că bărbații au în general un tipar și, dacă ar fi să ne uităm la fosta și la actuala unui celebru concurent de la Insula Iubirii am putea spune cert că acest lucru nu este nici pe departe de a fi fals. Este vorba despre Andrei Lemnaru, fostul Ellei Vișan, un cuplu extrem de controversat din sezonul nouă al Insulei Iubirii. Cei doi au făcut furori în cadrul emisiunii, însă după terminarea filmărilor au luat-o pe drumuri separate, acest lucru venind la pachet și cu anularea nunții pe care o aveau programată pe 13 septembrie 2025. Și, dacă Ella a șocat pe toată lumea atunci când s-a afișat alături de Razvan Kovacs, fostul Emei, nici Andrei nu s-a lăsat mai prejos. CANCAN.RO a aflat cine este noua cucerire a bărbatului.

Andrei Lemnaru și Ella Vișan au format un cuplu controversat în cadrul emisiunii Insula Iubirii, dar nici după încheierea filmărilor cei doi nu au fost în afara atenției, dimpotrivă. După ce blonda a fost lăsată cu buza umflată de Teo Bombonelul, nu s-a lăsat mai prejos. Inițial, s-a concentrat pe carieră și s-a angajat ca reporter la Antena Stars, dar nu a prins rădăcini acolo. Ulterior, tânăra a surprins când și-a refăcut viața sentimentală alături de nimeni altul decât Răzvan Kovacs, fostul Emei Oprișan, de care însă s-a despărțit acum două luni. Nici nu vrem să ne gândim cum a decurs emisiunea nouă a Antenei 1 în care s-au revăzut toți concurenții (vezi aici detalii). Și, acum că v-am făcut o scurtă recapitulare despre ce se s-a întâmplat în ultima perioadă cu Ella Vișan, să știți că nici Andrei Lemnaru nu a stat degeaba. Dimpotrivă, acesta a fost cât se poate de ocupat cu nimeni alta decât: Sosia Ellei Vișan- varianta „pe brunet”, semn că tiparul nu doar că există, dar se și respectă cu strictețe. Iată cum s-au cunoscut și cu ce se ocupă femeia.

Andrei Lemnaru a combinat-o pe sosia Ellei Vișan varianta brunetă

Tânăra care i-a picat cu tronc lui Andrei Lemnaru este Nicolle, o brunetă focoasă care locuiește în Pitești. Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că bărbatul petrece mare parte din timp acolo, semn că este destul de îndrăgostit de ea. E de înțeles căci, pe lângă faptul că seamănă izbitor cu fosta lui parteneră, tânăra este și femeie independetă. Aceasta deține un salon de coafor în Pitești, dar și un magazin cu haine, iar afacerile sale merg destul de bine. În plus, aceasta este mai mare de vârstă decât Andrei, astfel că, cel mai probabil, este și mai matură.

Dar, să analizăm puțin imaginile cu Nicolle și Ella. Cele două sunt la fel de slabe, la fel de înalte, au același tip de fațete, tatuaje pe mâini și, cel mai probabil, același entuziasm în a privi viața. Am putea spune clar că Andrei Lemnaru are un tipar exact în ceea ce privesc femeile din viața lui. Și, ca să nu vă gândiți că exagerăm, iată imaginile cu cele două una lângă alta.