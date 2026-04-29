Accident cumplit în Argeș: un muncitor de 56 ani a căzut în gol în timp ce vopsea pe o nacelă. Decesul a survenit pe loc

Un accident de muncă deosebit de grav s-a produs în județul Argeș, unde un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața în timpul serviciului. Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cădere fatală în timpul lucrului la înălțime

Incidentul a avut loc în localitatea Mărăcineni, satul Argeșelu, în timpul unor activități de vopsire desfășurate la înălțime.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul, în vârstă de 56 de ani, care lucra ca vopsitor industrial, s-ar fi dezechilibrat și a căzut de pe o nacelă electrică, de la aproximativ 6 metri. Impactul a fost extrem de violent, iar șansele de supraviețuire au fost minime.

Muncitorul originar din Mioveni, era angajat al unei firme din Mărăcineni, SC Orion Industrie SRL.

Eforturile disperate de resuscitare, fără rezultat

La fața locului au intervenit de urgență echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță.

Reprezentanții ISU Argeș au transmis că, la sosirea salvatorilor, victima se afla în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns intervenției și a fost declarat decedat.

Decesul a fost consemnat în jurul orei 12:45, la scurt timp după producerea accidentului.

ISU Argeș a transmis următoarele:

”Un echipaj SMURD de prim-ajutor calificat alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit în comuna Mărăcineni, satul Argeșelu, în cazul unui bărbat căzut de la înălțime de pe o nacelă. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul, în vârstă de 56 de ani, se afla în stop cardio-respirator. De urgență, cadrele medicale au început aplicarea manevrelor de resuscitare. Din nefericire însă, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul nu a răspuns acestor manevre, fiind declarat decedat”

ITM a oprit echipamentul și a demarat verificări

La locul tragediei au ajuns și inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, care au început imediat cercetările specifice.

Echipamentul de muncă implicat în accident a fost oprit pentru a elimina orice risc suplimentar și pentru a permite desfășurarea anchetei în condiții de siguranță. Inspectorii vor analiza documentele de securitate și sănătate în muncă, instruirea lucrătorului, dar și condițiile concrete în care se desfășura activitatea în momentul incidentului.

Anchetă penală pentru ucidere din culpă

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliția Argeș, respectiv Biroul Investigații Criminale Pitești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

În acest context, urmează să fie întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru eventuale încălcări ale normelor de securitate și sănătate în muncă.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă tragedia a fost cauzată de o eroare umană, o posibilă defecțiune tehnică a echipamentului sau nereguli în organizarea activității.

De asemenea, vor fi verificate în detaliu condițiile în care victima își desfășura munca, precum și nivelul de instruire în domeniul protecției muncii.

IPJ Argeș a transmis:

”În ziua de 29 aprilie 2026, polițiștii piteșteni au fost sesizați că un bărbat s-ar fi precipitat de la înălțime, la societatea unde lucra, din Mărăcineni. La locul evenimentului au intervenit polițiștii din Bascov, precum și un echipaj medical. Bărbatul, de 56 de ani, din Mioveni, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă fără rezultat, ulterior fiind declarat decesul acestuia. Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, precum și de neluarea, respectiv nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă. Pentru stabilirea cauzei decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să clarifice toate împrejurările în care s-a produs acest accident de muncă tragic.

