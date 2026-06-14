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Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 08:52
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
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Într-o perioadă în care prețurile locuințelor, terenurilor și materialelor de construcții au crescut semnificativ, încă mai există proprietăți care pot fi cumpărate la prețuri surprinzător de mici, inclusiv în zone cu potențial turistic. Pentru cei care visează la o casă de vacanță sau la o investiție accesibilă, astfel de oferte continuă să apară pe piața imobiliară. Există o cabană ce se vinde la un preț redus în luna iunie. 

O astfel de proprietate este scoasă la vânzare în Turda, județul Cluj. Este vorba despre o cabană din lemn, disponibilă la prețul de numai 5.750 de euro, o sumă care atrage atenția în contextul actual al pieței imobiliare.

Potrivit informațiilor publicate de proprietar, cabana are o suprafață utilă de 36 de metri pătrați și este compartimentată în două camere. În anunț, aceasta este prezentată ca fiind utilată.

Un alt punct forte al ofertei este terenul generos care însoțește construcția. Proprietatea dispune de aproximativ 2.000 de metri pătrați de teren, oferind suficient spațiu pentru activități recreative, grădinărit sau eventuale amenajări suplimentare.

Turda este una dintre localitățile cunoscute din județul Cluj, fiind vizitată anual de numeroși turiști datorită obiectivelor din zonă, precum Salina Turda și atracțiile naturale din apropiere.

Sursa foto; OLX

Cât costă o garsonieră în București

Și în București se pot găsi proprietăți la prețuri mici. O garsonieră din cartierul Rahova a atras atenția prin prețul său accesibil. Locuința are o suprafață utilă de 15 metri pătrați și este situată la etajul al doilea al unui bloc construit între 1977 și 1990. Proprietatea este decomandată și a fost recent renovată, fiind pregătită pentru noii proprietari.

Camera principală a fost proaspăt zugrăvită și beneficiază de parchet nou, oferind un aspect îngrijit și modern. Bucătăria, deși compactă, este dotată cu elementele necesare utilizării zilnice, inclusiv chiuvetă din inox și boiler electric pentru apă caldă.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro

Cât costă o gospodărie lângă Sinaia. Prețul cerut a stârnit reacții aprinse: „N-aș da-o sub 60.000 de euro”

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