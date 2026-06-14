500 amendă pentru toți românii care fac acest gest rușinos în public. Mulți nu cred că este greșit

Spațiul public aparține tuturor locuitorilor, însă unii cetățeni confundă parcurile și zonele de relaxare din orașe cu propria sufragerie. Dacă pentru unii aceste gsturi sunt considerate normale, pentru oamenii autorități ele reprezintă abateri care se pedepsesc aspru cu amenzi contravenționale. Iată despre ce este vorba!

Un moment de ignoranță sau de neatenție îi poate costa pe români o zi de muncă. Dacă ești prins în fapt de poliția locală, consecințele sunt usturătoare: muncă în folosul comunității și sancțiuni usturătoare. Două dintre cele mai des întâlnite abateri sunt mâncatul semințelor ale căror coji sunt aruncate pe jos și statul pe bancă cu picioarele direct pe șezut.

Ce amendă primești dacă nu respecți spațiul public

Potrivit obligațiilor legale, păstrarea curățeniei și protejarea bunurilor publice cunt obligații de care cetățenii trebuie țină cont, indiferent de orașul în care se află. În sens contrare, degradarea mobilierului urban, murdărirea sau deteriorarea băncilor prin urcarea cu picioarele încălțate se sacționează contravențional, se arată în Legea nr.61/1991, completată de hotărârile consiliilor locale din fiecare oraș.

În cazul celor care aruncă cojile de semințe pe jos și se scuză în fața polițiștilor că mizeria lăsată în urmă este biodegradabilă și că se va descompune în timp, este bine de știut că oamenii legii nu țin cont de aceste scuze sau argumente. Indiferent că este vorba despre o alee pietonală sau parc, mai devreme sau mai târziu, covorul de coji lăsat în urmă se transformă într-un focar de mizerie.

Cei care sunt prinși ignorând legea pot fi amenadți cu sume între 100 și 500 de lei, plus obligația de a curăța zona dacă este prins în fapt. Pe lângă amenda contravențională, abaterile se sancționează și cu obligația de a curăța singur, sub privirile trecătorilor, toată zona pe care ai murdărit-o.

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