Nu e o glumă! Cât costă să petreci minivacanța de 1 Mai în Delta Dunării

De: Anca Chihaie 29/04/2026 | 23:52
Sursa foto: safcadeltatours

În timp ce pentru minivacanța de 1 Mai mulți români aleg litoralul, există o alternativă tot mai atractivă pentru cei care caută liniște și natură: Delta Dunării. Această zonă unică din Europa începe să prindă viață odată cu venirea primăverii, iar interesul turiștilor este deja ridicat, chiar dacă sezonul estival nu a început oficial.

Sfârșitul lunii aprilie aduce în Deltă un peisaj spectaculos, dominat de verdele crud al vegetației și de activitatea intensă a faunei. Canalele sunt din nou animate de bărci, iar atmosfera liniștită este completată de sunetele naturii. Este perioada în care multe specii de păsări își cresc puii, iar zonele de stuf devin adevărate sanctuare pentru biodiversitate. Cormoranii, egretele și stârcii pot fi observați frecvent, oferind un spectacol natural apreciat atât de turiștii români, cât și de cei străini.

Chiar dacă majoritatea unităților de cazare sunt deja rezervate în proporție semnificativă, există încă opțiuni pentru cei care decid pe ultima sută de metri să își petreacă minivacanța în Deltă. Gradul de ocupare a ajuns la aproximativ 80%, semn că interesul pentru această destinație este în continuă creștere. Atât hotelurile din Tulcea, cât și pensiunile din zonele mai izolate oferă alternative variate, în funcție de preferințele și bugetul turiștilor.

Prețurile pentru cazare diferă în funcție de tipul unității și capacitatea acesteia. În cazul pensiunilor, tarifele pentru o casă care poate găzdui între două și șase persoane variază între 500 și 900 de lei. De asemenea, turiștii pot opta pentru excursii organizate pe canalele Deltei, acestea având costuri cuprinse între 140 și 300 de lei de persoană. Durata acestor plimbări diferă, de la câteva ore până la o zi întreagă, în funcție de traseu și experiența dorită.

Pe lângă peisajele impresionante și fauna bogată, gastronomia locală reprezintă un punct de atracție important. Preparatele tradiționale din pește sunt nelipsite din meniurile restaurantelor, iar bucătarii se pregătesc intens pentru fluxul de turiști. Printre cele mai apreciate feluri de mâncare se numără scrumbia, icrele de știucă și saramura de somn, toate pregătite după rețete locale care pun în valoare prospețimea ingredientelor.

VEZI ȘI: Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rod Stewart un bărbat fericit! Tată de 8 ori, acum a aflat că va fi din nou bunic. Pentru a câta oară?
Știri
Rod Stewart un bărbat fericit! Tată de 8 ori, acum a aflat că va fi din nou bunic.…
Când intră pensiile în mai 2026, de fapt. Data exactă la care intră banii pe card
Știri
Când intră pensiile în mai 2026, de fapt. Data exactă la care intră banii pe card
„Accident” în anii ’60, record azi: 2 milioane $ pentru un Cartier Crash
Mediafax
„Accident” în anii ’60, record azi: 2 milioane $ pentru un Cartier Crash
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Legătură surprinzătoare între vot și longevitate
Mediafax
Legătură surprinzătoare între vot și longevitate
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rod Stewart un bărbat fericit! Tată de 8 ori, acum a aflat că va fi din nou bunic. Pentru a câta ...
Rod Stewart un bărbat fericit! Tată de 8 ori, acum a aflat că va fi din nou bunic. Pentru a câta oară?
Horoscop 30 aprilie 2026. Zodia care pleacă într-o vacanță cu persoana iubită
Horoscop 30 aprilie 2026. Zodia care pleacă într-o vacanță cu persoana iubită
Când intră pensiile în mai 2026, de fapt. Data exactă la care intră banii pe card
Când intră pensiile în mai 2026, de fapt. Data exactă la care intră banii pe card
Accident cumplit în Argeș: un muncitor de 56 ani a căzut în gol în timp ce vopsea pe o nacelă. ...
Accident cumplit în Argeș: un muncitor de 56 ani a căzut în gol în timp ce vopsea pe o nacelă. Decesul a survenit pe loc
O artistă celebră din România a devenit mămică! Prima imagine cu bebelușul
O artistă celebră din România a devenit mămică! Prima imagine cu bebelușul
Sfârșit tragic pentru un bărbat de 47 de ani din Capitală. A făcut infarct la volan
Sfârșit tragic pentru un bărbat de 47 de ani din Capitală. A făcut infarct la volan
Vezi toate știrile