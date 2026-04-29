Nu e o glumă! Cât costă să petreci minivacanța de 1 Mai în Delta Dunării

În timp ce pentru minivacanța de 1 Mai mulți români aleg litoralul, există o alternativă tot mai atractivă pentru cei care caută liniște și natură: Delta Dunării. Această zonă unică din Europa începe să prindă viață odată cu venirea primăverii, iar interesul turiștilor este deja ridicat, chiar dacă sezonul estival nu a început oficial.

Sfârșitul lunii aprilie aduce în Deltă un peisaj spectaculos, dominat de verdele crud al vegetației și de activitatea intensă a faunei. Canalele sunt din nou animate de bărci, iar atmosfera liniștită este completată de sunetele naturii. Este perioada în care multe specii de păsări își cresc puii, iar zonele de stuf devin adevărate sanctuare pentru biodiversitate. Cormoranii, egretele și stârcii pot fi observați frecvent, oferind un spectacol natural apreciat atât de turiștii români, cât și de cei străini.

Cât costă să petreci minivacanța de 1 Mai în Delta Dunării

Chiar dacă majoritatea unităților de cazare sunt deja rezervate în proporție semnificativă, există încă opțiuni pentru cei care decid pe ultima sută de metri să își petreacă minivacanța în Deltă. Gradul de ocupare a ajuns la aproximativ 80%, semn că interesul pentru această destinație este în continuă creștere. Atât hotelurile din Tulcea, cât și pensiunile din zonele mai izolate oferă alternative variate, în funcție de preferințele și bugetul turiștilor.

Prețurile pentru cazare diferă în funcție de tipul unității și capacitatea acesteia. În cazul pensiunilor, tarifele pentru o casă care poate găzdui între două și șase persoane variază între 500 și 900 de lei. De asemenea, turiștii pot opta pentru excursii organizate pe canalele Deltei, acestea având costuri cuprinse între 140 și 300 de lei de persoană. Durata acestor plimbări diferă, de la câteva ore până la o zi întreagă, în funcție de traseu și experiența dorită.

Pe lângă peisajele impresionante și fauna bogată, gastronomia locală reprezintă un punct de atracție important. Preparatele tradiționale din pește sunt nelipsite din meniurile restaurantelor, iar bucătarii se pregătesc intens pentru fluxul de turiști. Printre cele mai apreciate feluri de mâncare se numără scrumbia, icrele de știucă și saramura de somn, toate pregătite după rețete locale care pun în valoare prospețimea ingredientelor.

