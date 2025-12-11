Acasă » Știri » În loc de Everest merge și-n parc. Delia Matache pune Herăstrăul pe jar în echipament sportiv + căciuliță

În loc de Everest merge și-n parc. Delia Matache pune Herăstrăul pe jar în echipament sportiv + căciuliță

De: Paul Hangerli 11/12/2025 | 06:50
Delia Matache (43 de ani) e pe cai mari! Artista, cunoscută pentru stilul ei nonconformist, a fost zărită recent în parc, fix la scurt timp după lansarea noii sale melodii. Ce legătură are melodia cu ieșirea ei în Herăstrău?  CANCAN.RO îți dezvăluie imaginile și detaliile.

În ultimele zile, Delia a arătat că nu glumește: dacă a lansat piesa „Du-mă la munte”, atunci muntele chiar vine în viața ei, fie și prin pregătiri serioase de trasee montane. Diva a fost surprinsă alergând prin parcul Herăstrău, dar probabil mintea îi stătea tot la drumețiile pe munte pe care le face cu mare drag. Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că artista iubește sportul și adoră să alerge, și o face cu regularitate, ori de câte ori are ocazia. Iar rezultatele se văd, nu glumă.

Delia e la alergat în herăstrău, dar se visează (probabil) în vârf de munte

Într-o ținută sport all black: pantaloni negri mulându-se perfect pe silueta ei, hanorac gros, geacă de fâș și o căciulă trasă pe frunte, totul completat de o pereche de ochelari de soare oversized cu rame albe, demni de un star care nu vrea să fie recunoscut. Dar pe ea n-ai cum să o ratezi nici în ruptul capului!

Delia nu ține cont de vreme și iese la alergat și iarna

Artista a alergat în ritm constant, cu muzica în căști și cu un vibe de femeie decisă să mute munții din loc, sau măcar să ajungă la ei.  Delia, bineînțeles, nu trece niciodată neobservată. Chiar și în echipament sportiv, artista emană un soi de libertate molipsitoare. Deh, e și „atitudinea” de vină aici. Orice ar face, jurata de la Antena 1 tot atrage atenția, nu doar cu energia ei, ci și cu expresivitatea feței.

Artista face mișcare în parc, chiar dacă temperaturile nu mai sunt prietenoase

La un moment dat, se vede limpede cum încerca să tragă puternic aer în piept (bine, probabil era și obosită după ce a dat mai multe ture de parc). Sau poate își închipuia că inspiră aer curat și puternic pe Everest. Pasul alergător s-a mai domolit, iar Delia a luat-o la pas, nu vă închipuiți că s-a oprit, nicidecum! Pașii zilnici trebuiau bifați, și poate chiar depășiți. Nu e ușor să te menții în formă, dar vedeta pare că are o ambiție fenomenală. Ambiție cu care ar putea muta și munții. 😁

×