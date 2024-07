Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri la doi ani după ce s-a luat la bătaie, în stradă, cu fosta soție: ”Anamaria a premeditat asta”

Bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ținut primele pagini ale ziarelor și a fost difuzată la aproape toate televiziunile. Deși era cunoscut faptul că cei doi sunt în conflict, nimeni nu se aștepta să ajungă atât de departe. La acea vreme impresara spunea că se teme pentru viața ei. Acum, antrenorul a rememorat acel moment și a mărturisit că fosta soție a premeditat totul.

În luna septembrie a anului 2022, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost protagoniștii unui scandal de proporții mari. Cei doi s-au luat la bătaie în fața casei în care au locuit împreună pe vremea când erau căsătoriți. În urma conflictului, au ajuns și la secția de poliție din Snagov. În fața oamenilor legii, foștii parteneri s-au acuzat reciproc de agresiune.

Bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost celebră, însă motivul real pentru care au ajuns în acel nu a ieșit la iveală. La acea vreme, impresara a susținut că fostul soț a fost cel care a început scandalul și că se teme pentru viața ei.

Acum, la aproape doi ani de la acel moment, antrenorul a vorbit și el despre bătaia cu fosta soție. Laurențiu Reghecampf consideră că tot conflictul a fost regizat de către Anamaria Prodan. De asemenea, el spune că nu îl cunoaște pe bărbatul care a filmat scena tulburătoare.

„Anamaria a premeditat asta. Adică regret faptul că eu am ajuns în situația aia și nu pot să îmi închipui cum un om care a stat lângă mine atâția ani și căruia i-am făcut foarte mult bine… eu știu ce am făcut eu, vorbesc de partea sufletească, a putut să regizeze un asemenea lucru să îmi facă rău. A doua zi era botezul lui Liam. Să îl aduci pe unul să îl pui în mașină să filmeze, și vezi că întreabă dacă a filmat.”, a spus Laurențiu Reghecampf în Un podcast mișto cu Bursucu .

Antrenorul a explicat și motivul pentru care s-a dus în acea zi la casa în care a locuit cu Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf a mărturisit că voia să își vadă băiatul pentru că îi era foarte dor de el. Totuși, acum regretă că a mers și a avut parte de acel scandal chiar cu o zi înainte de botezul lui Liam, fiul său și al Corinei Caciuc.

„Am fost să îl văd pe Bebe, Bebe era undeva plecat. Eu am intrat la nașul meu, casa de lângă, prieten foarte apropiat mie. Am stat cu el, am vorbit, am vrut să mă duc spre mașină și atunci au venit ei. A coborât, a început să mă înjure (…) doar voiam să îl salut pe Bebe. Cu toate că nu trebuia să mă duc eu cu o zi înainte de botez, dar îmi era dor de el, voiam să îl văd.”, a mai spus antrenorul.