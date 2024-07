Cum se înțelege Laurențiu Reghecampf cu Bebeto, de fapt: “Mie nu îmi convine să o sun pe Ana să îi cer voie!”

Laurențiu Reghecampf abordează rareori subiectul copiilor săi, dar de această dată, în cadrul unui podcast moderat de Nasrin, antrenorul s-a deschis și a vorbit despre relația sa cu fiul său din căsătoria cu Anamaria Prodan. Din păcate, Reghecampf a dezvăluit că relația sa cu Bebeto, fiul său și al Anamariei Prodan, nu este în prezent într-o stare bună. Iată ce declarații a făcut antrenorul!

Reghecampf a explicat că absența sa a afectat relația cu fiul său și a dezvăluit că Bebeto a exprimat public dorul său de tată în cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capăt” de la Antena Stars. Cu toate acestea, Bebeto a înțeles că trebuie să meargă mai departe, chiar dacă își simte lipsa tatălui său.

„Mie nu imi convine sa am o relatie cu Bebe si sa o sun pe Ana sa ii cer voie! Ea declară peste tot că nu mă ocup, dar eu m-aș ocupa și aș face foarte multe lucruri dacă nu aș fi controlat. Am un program, nici măcar nu am ținut cont de el, nu am abuzat de lucrul acesta, să mă duc cu poliția, să pun copilul să aleagă, nu, niciodată, pentru că eu mă gândesc la el”, a transmis Reghecampf în cadrul podcastului moderat de Nasrin.

Deși relația sa cu fiul său, Bebe, nu este încă perfectă, Laurențiu Reghecampf speră că în curând vor reuși să o îndrepte. Recunoaște că în prezent situația nu este ideală, dar este încrezător că pe măsură ce Bebe va crește și va câștiga înțelepciune, lucrurile se vor îmbunătăți. În podcastul „Ameritat cu Nasrin”, Reghecampf a dezvăluit că el a participat la mult mai multe evenimente școlare și serbări ale fiului său decât a făcut-o Anamaria Prodan.

„Eu l-am crescut pe Bebe de când era mic. Anamaria are vreo două serbări, dar eu am vreo 10-15, la care am fost singur și nu am zis niciodată nimănui. Am considerat că fiind unul dintre noi, dacă celălalt are o problemă nu conta că „trebuie să fii”.”, a mai dezvăluit antrenorul.