Laurențiu Reghecampf pune tunurile pe fosta după ce doamna și-a mutat iubitul cu statut de amant în dormitorul conjugal: ”Nu mai tolerez lipsa de respect!” + Plângere penală

Laurențiu Reghecampf a trecut prin momente neplăcute după ce a constatat că a fost furat! Antrenorului i-au dispărut un Ferrari și o barcă, ambele în valoare de 400.000 de euro. Ambele se aflau la Snagov, în curtea fostei soții, Anamaria Prodan. Bunurile nu erau comune, astfel că antrenorul a făcut plângere la Poliție. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Reghe a oferit o primă reacție!

Laurențiu Reghecampf a mers, joi, la sediul Poliției Snagov, unde a anunțat că persoane necunoscute i-au furat barca și un autoturism. Prejudiciul reclamat de antrenor se ridică la aproximativ 400.000 de euro. Furtul s-ar fi produs în urmă cu câteva luni.

Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce a fost furat!

(VEZI ȘI: REGHE CERE SPRIJINUL INSTANȚEI: ”TREBUIE SĂ ÎNCETEZE ACEASTĂ HĂRȚUIRE!” POLIȚIA NU CONFIRMĂ URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA CUNOSCUTULUI ANTRENOR!)

Anamaria Prodan s-a mutat în casa din Snagov alături de iubitul ei, Ronald Gavril. În condițiile în care impresara nu este divorțată, iar partajul cu Laurențiu Reghecampf întârzie, aceasta a decis să locuiască o perioadă în vila de pe malul lacului. Desigur că acest lucru l-a determinat pe Laurențiu Reghecampf să pună tunurile pe fosta și să sesiseze Poliția cu privire la faptul că i-au dispărut mai multe bunuri. Iată declarația, ÎN EXCLUSIVITATE, a lui Reghecampf pentru CANCAN.RO:

”M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri de valoare pe care le lăsasem în casa familiei. Bunurile la care mă refer nu sunt comune, ci îmi aparțin în totalitate sau parțial, ca asociat cu 50% în firma pe care am deținut-o împreună. Nu mă interesează cu cine locuiește în casa noastră, dacă este alt bărbat, ori dacă acesta beneficiează de bunurile respective. Ci vreau să mă asigur că nu au fost înstrăinătate, așa cum am descoperit că una dintre mașini ar fi fost trecută de pe firmă pe persoană fizică, fără nicio hotărâre AGA. Pe de altă parte, anunț în premieră că am hotărât să-l acționez în judecată și pe avocatul doamnei, Oleg Burlacu, pentru prejudicierea imaginii. Acesta a afirmat că aș fi fost urmărit penal, în condițiile în care aceste date sunt totalmente false. Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect!”.

(CITEȘTE ȘI: INTERVIUL-EVENIMENT DAT DE REGHECAMPF PENTRU CANCAN.RO A PROVOCAT O REACȚIE ISTERICĂ DIN PARTEA ANAMARIEI PRODAN. „ACUM UN SECOL…”)

Bolidul marca Ferrari i-a fost oferit cadou lui Laurențiu Reghecampf de Anamaria Prodan de ziua lui. Între timp, considerându-se trădată, este posibil ca impresara să-și fi luat mașina luxoasă înapoi. Poliția a deschis acum o anchetă pentru a stabili a cui e de fapt mașina și cine a luat-o fără drept.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.