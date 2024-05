Andreea Bostănică o face praf pe Ilinca Vandici, după comentariile făcute în emisiunea pe care o are cu Teo Trandafir: ”Invidioasele ca ea…”

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au comentat felul în care Andreea Bostănică se afișează în mediul online. Tânăra, numită și ”Regina TikTok-ului” are peste 5 milioane de urmăritori în fața cărora se laudă cu o viață opulentă. După ce a auzit criticile pe care i le-a adus fosta prezentatoare de la Bravo, ai stil!, influencerița a luat foc și i-a adresat o serie de jigniri.

În mediul online, Andreea Bostănică postează zilnic videoclipuri în care se laudă cu bijuteriile foarte scumpe sau hainele de la branduri de lux pe care le deține. De asemenea, influencerița le-a arătat urmăritorilor ei că este răsfățată cu buchete de mii de trandafiri, iar CANCAN.RO l-a ”deconspirat” pe misteriosul iubit care îi oferă aceste cadouri.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au discutat despre Andreea Bostănică în emisiunea lor de pe Kanal D2 – Follow Us. Cele două prezentatoare au precizat că nu au auzit până acum de această influnceriță și s-au întrebat cum reușește să câștige atâția bani din TikTok, sugerând că ar avea și alte surse ascunse de venit.

„Știu o tânără, Andreea Bostănică, am auzit pentru prima dată în viața mea, dar bine am făcut că am auzit. (…) Noi învățăm de aici că prin muncă, progresează. Andreea Bostănică desface niște daruri. Și îmi place ce văd. Pentru că ea stă într-o căsuță… Și are niște floricele în spate”, a spus Teo Trandafir.