Cum arată, de fapt, apartamentul cumpărat de Andreea Bostănică în București. Se lăudase că l-a luat deși a avut note mai mici la BAC

Supranumită și Regina TikTok-ului, Andreea Bostănică (19 ani) a avut grijă ca viața pe care o duce să fie una de lipsită de griji. Nu i-a trebuit mult, mai ales că rețelele de socializare au fost principala sursă de venit. De data aceasta, pentru a închide gurile cârcotașilor, influencerița și-a prezentat public locuința de lux pe care o deține în București.

Se poate spune că Andreea Bostănică a strâns o avere din ”cariera” de pe rețelele de socializare. Regina TikTok-ului este proprietara a trei apartamente, un penthouse și o mașină cu mulți cai putere. Recent, tânăra din Republica Moldova a închis toate gurile răutăcioase și și-a prezentat apartamentul de lux pe care îl are în București.

Andreea Bostănică: ”La 19 ani am putut să-mi cumpăr apartament în București”

Deși are doar 19 ani, Andreea Bostănică a mai bifat o achiziție imobiliară. Influencerița și-a cumpărat un apartament în București. Momentan, locuința este un șantier în lucru, însă asta nu a împiedicat-o să publice câteva imagini pe rețelele de socializare și să le promită urmăritorilor faptul că va reveni și cu alte imagini din interior, cel mai probabil când lucrările de amenajare se vor finaliza.

”Sunt binecuvântată că la vârsta de 19 ani am putut să-mi cumpăr primul apartament în București. Abia aștept vă arăt când o să fie totul gata”, a scris influencerița pe Instagram.

Andreea Bostănică este cea mai cunoscută influenceriță din Republica Moldova

Primele apariții în fața camerei unui telefon mobil le-a avut pe vremea când avea doar 13 ani, în 2017. Andreea Bostănică a ajuns rapid una dintre cele mai influente persoane din Republica Moldova și a reușit să-și formeze propria comunitate. An de an, lună cu lună, veniturile financiare se mai rotunjeau cu câteva zerouri și într-un timp relativ de scurt a reușit să strângă o mică avere din aparițiile pe social-media.

„Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostănică a luat 4 la BAC. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar am luat BAC-ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la Română. Gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat BAC-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri. Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la BAC nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. M-am mutat în București și la fel. Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București.”, a declarat Andreea Bostănică în mediul online.