Andreea Bostănică trăieşte o viaţă de lux! Regina TikTok-ului a strâns o avere impresionantă: „Trei apartamente, un penthouse, nu mai zic de mașină”

Andreea Bostănică a apărut în mediul online în anul 2017, pe vremea când avea doar 13 ani. Tânăra a reuşit să devină rapid cunoscută şi să adune alături de ea o comunitate impresionantă de fani. Numai pe TikTok este urmărită de 5 milioane de oameni. Pe lângă faimă, şatena stă foarte bine şi la capitolul finanţe. La 18 ani, influenceriţa și-a achiziționat deja un penthouse și un apartament în Chișinău, dar și o locuință în București.

Andreea Bostănică este cea mai cunoscută influenceriță din Republica Moldova. Tânăra a reuşit, până la vârsta majoratului, să strângă o mică avere din banii câștigați pe social-media.

În urmă cu câteva săptămâni, şatena a susţinut examenul de bacalaureat pe care a reuşit să îl treacă, însă, nu cu note foarte mari. Internauţii au criticat-o din acest punct de vedere, dar Andreea le-a dat replica imediat! Ea le-a explicat că nu notele, ci banii au ajutat-o să îşi îndeplinească fiecare vis până la această vârstă fragedă.

„Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostănică a luat 4 la BAC. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar am luat BAC-ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la Română. Gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat BAC-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri”, a declarat Andreea Bostănică în mediul online.

Andreea Bostănică face milioane din TikTok!

În continuare, tânăra a povestit că pasiunea ei pentru crearea conţinutului în online i-a permis să-și achiziționeze până la vârsta de 18 ani, trei locuințe.

Andreea Bostănică deține un penthouse în Chișinău, unde locuiește alături de mama sa. Vedeta a făcut un tur al apartamentului, pentru fanii ei de pe internet. Camera influenceriței este complet în roz, iar în centru se află un pat imens. Terasa penthouse-ului are o privelişte superbă, iar fanii săi ştiu că este şi unul dintre locurile ei preferate, unde îşi face fotografii.

CITEŞTE ŞI: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, CU ANDREEA BOSTĂNICA? REGINA TIKTOK-ULUI A FOST DECLARATĂ MOARTĂ DE INSTAGRAM. DE UNDE A PORNIT TOTUL

Bucătăria penthouse-ului în care locuiește Andreea Bostănică este de asemenea foarte spațioasă.

„Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la BAC nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București. Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o. Eu când mi-am luat mașina nici măcar nu terminasem clasa a XII-a, ca să înțelegeți. Dar vouă baftă la învățat și la învățat pe de rost texte. Multă, multă baftă’, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.