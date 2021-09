Andreea Bostănica, supranumită ”Regina TikTok-ului din România”, a avut parte de un șoc incredibil! Recent, tânăra în vârstă de 17 ani, care are milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, s-a „trezit” că unul dintre conturile sale s-a tranformat într-unul memorial, aceasta fiind declarată moartă.

La vârsta de 17 ani, Andreea Bostănica a reușit să devină unul dintre cei mai influenți vloggeri din Republica Moldova și România. ”Regina TikTok-ului” are peste trei milioane de urmăritori.

Echipa de management care o reprezintă pe Andreea Bostănica a transmis un mesaj, după ce „Regina TikTok-ului” a primit mesaj pentru ”condoleanțe și înmormântare ușoară”: ”Contul Andreei Bostănica, vineri, a fost raportat de un grup de hackeri către Instagram cum că Andreea ar fi murit. Echipa noastră, împreună cu Andreea, lucrează pentru recuperarea contului. În cel mai scurt timp va fi online din nou. Din păcate Instagram ia în considerare știri false create pe site-uri de prankuri”.

”Este păcat ca o platforma atât de mare și de cunoscută precum Instagram, are asemenea vulnerabilități în sistemul de securitate încât permite oricărei persoane rău intenționate, să declare pe cineva decedat doar pe baza unor poze falsificate și a unor fake news, create pe site-uri de prank-uri, fără a exista niște măsuri oficiale prin care să se verifice dacă sursa este una veridică, dacă dovezile și informațiile prezentate sunt adevărate și dacă acestea vin din partea unor surse de încredere, familie sau persoane apropiate utilizatorului.

Pe langă faptul ca Andreea este profund afectată din punct de vedere psihologic și emoțional, urându-i-se Condoleanțe, atât rudele cât și prietenii s-au speriat la rândul lor când au aflat știrea falsă, crezând că aceasta ar putea fi ceva real.

S-au făcut toate demersurile legale pentru a se intra în legătură cu echipa Instagram și a se corecta «greșeala» făcută. Sperăm să se rezolve cât mai repede această problemă apărută și odată cu ea, să fie tras un semnal de alarmă către echipa Instagram pentru ca pe viitor nimeni să nu mai treacă prin asemenea situații neplăcute”, au mai declarat reprezentanții echipei.

Andreea Bostănica: ”Sunt aici sănătoasă în persoană. Nu a murit nimeni”

Pe platforma Youtube, Andreea a postat și ea un videoclip în care explică ce i s-a întâmplat: ”Sunt aici sănătoasă în persoană. Nu a murit nimeni. Nu mai pot să intru pe contul meu. M-am trezit și am văzut că am contul memorial și nu mai am acces la el. Am trimis cerere ca să-mi recuperez contul și am primit mesaj de la ei: Ne pare foarte rău pentru pierderea dvs. Mi-au dorit o înmormântare ușoară și condoleanțe”.

