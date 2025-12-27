Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore

Odată cu debutul sezonului rece, România a intrat în alertă medicală! „Super-gripa” a umplut spitalele cu pacienți bolnavi, iar vârful epidemiologic se anunță abia peste două săptămâni. În ultimele 24 de ore au fost peste 120 de prezentări la Camera de Gardă, 70 dintre ele fiind confirmate cu gripă.

Autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra unei creșteri a numărului de cazuri de așa-numită „super-gripă”, întrucât o tulpină deosebit de agresivă determină un număr mai mare decât de obicei de spitalizări în acest sezon. Pacienții raportează simptome intense care se pot agrava rapid, în special în rândul persoanelor în vârstă, al copiilor mici și al celor cu sistemul imunitar slăbit.

România, la un pas de epidemie de „super-gripă”

„Super-gripa” sau infecția gripală cauzată de tulpina A(H3N2) circulă la nivel European de luni bune, iar în România a devenit responsabilă pentru majoritatea cazurilor de infectări cu gripa A. La nivel național, aproape 6.000 de cazuri de gripă au fost înregistrate în ultima săptămână, numărul fiind aproape dublu față de săptămâna trecută. Din nefericire, a fost înregistrat și primul deces. Este vorba despre o femeie din Cluj Napoca, nevaccinată, care suferea și de alte afecțiuni cronice.

Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, se așteaptă ca numărul de cazuri să crească în săptămânile ce urmează. Aici, medicii sunt deja copleșiți de numărul mare de internări pe zi, aproximativ 50, cu gripă.

„Practic s-au dublat prezentările la Camera de Gardă, iar această situație este fără discuție oriunde în țară, mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Așa cum era de așteptat, varianta circulantă K, pe care o găsim și în restul Europei cu o mare preponderență, este și în România. Am constatat că un procent important se referă la această variantă”, a explicat managerul Institutului de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Adrian Marinescu.

Simptomele raportate includ febră mare, dureri corporale severe, oboseală extremă, tuse persistentă, dureri în gât și dureri de cap – care sunt adesea mai intense decât în cazurile tipice de gripă. Unii pacienți prezintă, de asemenea, dificultăți de respirație, dureri toracice, probleme gastrointestinale și slăbiciune prelungită care poate dura săptămâni după ce boala acută se ameliorează.

