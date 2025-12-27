Acasă » Știri » Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore

Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore

De: Irina Vlad 27/12/2025 | 17:40
Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore

Odată cu debutul sezonului rece, România a intrat în alertă medicală! „Super-gripa” a umplut spitalele cu pacienți bolnavi, iar vârful epidemiologic se anunță abia peste două săptămâni. În ultimele 24 de ore au fost peste 120 de prezentări la Camera de Gardă, 70 dintre ele fiind confirmate cu gripă.

Autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra unei creșteri a numărului de cazuri de așa-numită „super-gripă”, întrucât o tulpină deosebit de agresivă determină un număr mai mare decât de obicei de spitalizări în acest sezon. Pacienții raportează simptome intense care se pot agrava rapid, în special în rândul persoanelor în vârstă, al copiilor mici și al celor cu sistemul imunitar slăbit.

România, la un pas de epidemie de „super-gripă”

„Super-gripa” sau infecția gripală cauzată de tulpina A(H3N2) circulă la nivel European de luni bune, iar în România a devenit responsabilă pentru majoritatea cazurilor de infectări cu gripa A. La nivel național, aproape 6.000 de cazuri de gripă au fost înregistrate în ultima săptămână, numărul fiind aproape dublu față de săptămâna trecută. Din nefericire, a fost înregistrat și primul deces. Este vorba despre o femeie din Cluj Napoca, nevaccinată, care suferea și de alte afecțiuni cronice.

Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, se așteaptă ca numărul de cazuri să crească în săptămânile ce urmează. Aici, medicii sunt deja copleșiți de numărul mare de internări pe zi, aproximativ 50, cu gripă.

„Practic s-au dublat prezentările la Camera de Gardă, iar această situație este fără discuție oriunde în țară, mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Așa cum era de așteptat, varianta circulantă K, pe care o găsim și în restul Europei cu o mare preponderență, este și în România. Am constatat că un procent important se referă la această variantă”, a explicat managerul Institutului de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Adrian Marinescu.

Simptomele raportate includ febră mare, dureri corporale severe, oboseală extremă, tuse persistentă, dureri în gât și dureri de cap – care sunt adesea mai intense decât în cazurile tipice de gripă. Unii pacienți prezintă, de asemenea, dificultăți de respirație, dureri toracice, probleme gastrointestinale și slăbiciune prelungită care poate dura săptămâni după ce boala acută se ameliorează.

Rezistența la antibiotice, o „pandemie tăcută”. De ce avertismentul dr. Beatrice Mahler trebuie luat în serios

Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins
Știri
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu…
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați
Știri
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are…
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, ...
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins
Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 ...
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați
Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, ...
Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, soției sale românce, Romina Gingașu, un avion privat
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut ...
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul
Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune ...
Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București”
Vezi toate știrile
×