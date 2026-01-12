Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede

Este alertă medicală în România! Autoritățile sanitare au confirmat debutul sezonului gripal. În ultima săptămână, numărul cazurilor de îmbolnăvire a crezut accelerat. Specialiștii recomandă vaccinarea imediată a persoanelor vulnerabile.

Autoritățile sanitare au confirmat debutul sezonului gripal în România, într-un context epidemiologic în care numărul cazurilor a crescut accelerat. INSP a anunțat o dublare a îmbolnăvirilor într-o singură săptămână.

„Analiza epidemiologică realizată de CNSCBT pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel naţional 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu faţă de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504). Aceeaşi subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România, primele rezultate ale secvenţierii fiind comunicate de INCDMM Cantacuzino către INSP-CNSCBT în cursul zilei de 11/12/2025”, precizează INSP.

Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea

Având în vedere contextul epidemiologic, INSP recomandă persoanelor eligibile pentru vaccinare, în special celor cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze cât mai repede.

„Riscul de a dezvolta o boală severă este ridicat pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli metabolice, pulmonare, cardiovasculare, neuromusculare şi alte boli cronice preexistente, pentru femeile însărcinate, persoanele imunocompromise şi cele care trăiesc în centrele de îngrijire pe termen lung. Se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecţie împotriva bolii severe, aşa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, a transmis INSP.

De asemenea, specialiștii au venit și cu câteva sfaturi pentru a evita îmbolnăvirea. Igiena mâinilor este extrem de importantă, vând în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite şi prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale.

INSP mai recomandă și evitarea, pe cât posibil, a aglomeraţiei. Se mai recomandă și purtarea măştii în spaţii închise, precum mijloacele de transport în comun. De asemenea, și alimentația echilibrată joacă un rol important.

În aceasta perioadă are trebui să consumăm mai multe proteine, acestea ajutând la formarea anticorpilor. Specialiştii INSP, mai recomandă o hidratare corectă (2 litri de apă/zi), care contribuie la menţinerea bunei funcţionalităţi a mucoasei respiratorii.

Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri

Alertă medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor