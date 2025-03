Boala RARĂ de care suferă fiul Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor. Adrian a fost operat de 10 ori într-un an: ”Un caz la 4–5 milioane de oameni”

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai bogate femei de afaceri din România, însă puțini sunt cei care știu problemele cu care se confruntă în viața personală. Adrian, fiul fostul investitor de la Imperiul Leilor, a fost diagnosticat cu o boală extrem de rară și a fost operat de 10 ori într-un singur an. Cu ce boală a fost diagnosticat, de fapt, tânărul?

Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte Musette, este una dintre cele mai bogate femei din România. Pe lângă cariera sa de succes, femeia este și mama unui băiat de 21 ani. Rolul de părinte a venit la pachet cu extrem de multe provocări și cumpene încă de la nașterea fiului ei.

Cu ce probleme medicale se confruntă fiul Cristinei Bâtlan

Adrian a venit pe lume în urmă cu 21 de ani. S-a născut prematur și avea o greutate de doar 815 grame, iar medicii nu i-au dat prea multe șanse la viață. Nici măcar nu voiau să îl bage în intubatorul pentru nou-născuți, iar pe externarea din spital au scris avort. Tatăl celui mic, Roberto, fostul soț al Cristinei, a fost cel care a insistat ca fiul lui să fie băgat la intubator. Cristina Bâtlan și-a văzut fiul abia după 3 zile de la naștere.

Din fericire, băiatul care nu primise nicio șansă la viață a ajuns acum un bărbat în toată firea. Adrian are 21 de ani, iar în ultimul an a avut nefericirea să fie diagnosticat cu o boală extrem de rară la ochi, din cauza unor complicații medicale. Într-un singur an, fiul Cristinei Bâtlan a fost opera de 10 ori. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, fostul investitor de la Imperiul Leilor a dezvăluit că boala pe care o are fiul ei este extrem de rară, un caz la 4-5 milioane de oameni

„A avut o complicație medicală în urma unei operații și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului. E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4 – 5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară și poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată”, a declarat Cristina Bâtlan în emisiunea La Măruță.

Deși a fost un an extrem de dificil și plin de provocări, în prezent, Adrian este considerat ca și vindecat, tânărul trecând cu brio de cel mai recent control medical.

„E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: «Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea». Am învățat foarte multe de la el, pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil”, a mai spus Cristina Bâtlan, mai arată sursa citată.

