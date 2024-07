Adevăratul motiv pentru care Cristina Bâtlan a divorțat după 26 de ani de căsnicie: ”Trebuia să fie sfânt!”

Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette și una dintre juratele emisiunii Imperiul Leilor de la Pro TV, a fost căsătorită timp de 26 de ani cu Roberto Bâtlan. După o căsnicie de aproape trei decenii, cei doi au ales să divorțeze, iar femeia de afaceri a dezvăluit motivul abia acum. Se pare că blondina a ales să pună capăt relației după ce partenerul de viață i-a fost infidel.

Cristina Bâtlan a decis să pună capăt căsniciei după 26 de ani din cauza trădării soțului ei. Ea a declarat că niciodată nu ar fi crezut că soțul ei ar putea să îi înșele încrederea, dar după ce a realizat că a fost mințită, a luat hotărârea de a se despărți fără nicio ezitare.

Motivul care a dus la divorțul dintre Cristina și Roberto Bâtlan, după 26 de ani de căsnicie

Fondatoarea Musette și fostul ei soț, Roberto Bâtlan au format un cuplu timp de 26 de ani, iar aceasta nu s-a așteptat nici o secundă ca partenerul să-i fie infidel. În momentul în care a aflat că a fost înșelată, dar și mințită, Cristina a luat decizia fermă de a merge la notar și să divorțeze. Nici în momentul de față, femeia de afaceri nu își explică cum nu și-a dat seama că a fost mințită atât de mult timp.

„Nu. Nu am ezitat deloc. (n.red. să se despartă de soțul ei). Pentru că dispăruse toată acea încredere și știam că nu mai pot avea încredere. Regulile noastre dispăruseră. Nu le mai aveam. Faptul că ne-am promis unul altuia că nu mințim, asta trebuia să fie sfânt.

Eu am crezut că el nu minte, dar dacă stau și mă gândesc acum, era tot o formă de aroganță să cred. Eu am crezut că își ține promisiunea, dar peste promisiune, trebuia să-mi fi dat seama din circumstanțe, în acțiunile lui, că mă minte.

Eu am avut aroganța să cred că nu mă minte. Nu mi-am dat seama, ceea ce este anormal. Toată lumea îmi spune acum: cum nu ți-ai dat seama? Efectiv nu mi-am dat seama, pentru că niciodată nu mi-am pus această problemă.

Nu am crezut că este posibil. Eu sunt Taur și Taurii cred 100% într-o relație. Câteodată e greșit, dar e mai sănătos să fie așa, decât să stai să te gândești că cineva te minte. Nu-mi imaginez acea emoție negativă. În momentul în care am avut-o, am închis relația”, a dezvăluit Cristina Bâtlan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

În ce relații a rămas Cristina Bâtlan cu fostul ei soț

Chiar dacă despărțirea lor a fost dificilă, cei doi au reușit să rămână în relații bune. Se pare că cei doi au o relație bun, de cei mai buni prieteni, dar cu toate acestea, femeia de afaceri nu-i mai permite fostului soț să o mintă. Mai mult, se pare că relația lor a pornit de la zero, ca înainte ca cei doi să fie căsătoriți.

Între timp, Cristina Bâtlan și-a refăcut viața alături de un om de afaceri din Bucovina, care a cerut-o în căsătorie acum un an, astfel că lucrurile s-au stabilizat pentru ea.

„Suntem cei mai bun prieteni acum și atât. Pentru că în continuare nu are șansa să mă mintă, nu mai e obligat să mă mintă. L-am readus la această stare de a fi corect.

Cel mai rău pentru un om este să trăiască în minciună și falsitate, crează emoție negativă, te îmbolnăvești, nu poți să fii creativ, nu poți să faci nimic bine dacă trăiești în emoție negativă. Acum am încredere în el ca oricare alt om. Are șansa de a fi corect. Și analizez. Mă convinge atunci când este corect când un om nu este atașat.

Într-un raport cu un om de care nu ești atașat de niciun fel, trebuie să analizezi cum este acel raport de fiecare dată. Fiecare mișcare trebuie analizată, e corectă sau nu e corectă. Pornim de la zero.

Și eu am această șansă să fiu corectă și el are șansa să fie corect Și îmi place foarte mult parteneriatul așa și nu acela în care ești obligat. Nu ești obligată la nimic. Fiecare om are obligație doar față de Cel de sus, ne vede și gândurile, și faptele, nu ne putem ascunde niciun fel”, a mai spus Cristina Bâtlan.

