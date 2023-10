Cristina Bâtlan a avut parte de o cerere în căsătorie impresionantă! Cine este cel care a făcut-o să spună, din nou, da

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România. Aceasta este fondatoarea brandului de încălțăminte Musette și s-a făcut cunoscută publicului larg în emisiunea Imperiul Leilor. Dacă viața profesională îi merge foarte bine, la fel stau lucrurile și în cea personală, poate chiar mai bine. Cristina Bâtlan are un nou partener și recent a fost cerută în căsătorie. Cine este cel care a reușit să o cucerească?

Timp de 23 de ani Cristina și Roberto Bâtlan au fost căsătoriți. Însă, în urmă cu cinci ani, cei doi au decis că este mai bine să o apuce pe drumuri separate și așa au și făcut. Au semnat actele de divorț, dar au rămas în relații foarte bune. Însă, acum femeia de afaceri este gata să ajungă, din nou, în fața altarului, alături de noul său partener.

Cine este cel care a cucerit-o pe Cristina Bâtlan

De ceva timp, Cristina Bâtlan are o nouă relație. Cel care a reușit să o cucerească este Petru, cel care inițial fusese un simplu client. Bărbatul, care lucrează tot în domeniul afacerilor, i-a scris Leoaicei în legătură cu o pereche de pantofi. Cristina Bâtlan a fost surprinsă să vadă cât de multe știe bărbatul despre acest domeniu, iar discuțiile au decurs de la sine.

După câteva luni în care au vorbit în mediul online, cei doi au decis să se și întâlnească, iar de acolo nimic nu i-a mai oprit. S-au îndrăgostit, iar acum sunt gata să facă pasul cel mare.

„El lucrează tot în domeniul afacerilor, e important să ai lângă tine un om care are același stil de viață, altfel nu aveți subiecte comune. El mi-a scris, era client, era interesat de niște pantofi și am început să vorbim. Și să vorbești despre pantofi cu talpă de talpă… nu multă lume mai știe lucrurile astea, acest om mi-a scris: Uite, am nevoie de nu știu ce perechi…, el știa modelele, codurile pantofilor.

Ăsta a fost startul, a durat luni de zile până ne-am întâlnit. Și întâlnirea a fost ceva firesc. Era un om normal și m-am întâlnit cu el prima oară la masă cu alți oameni, nici nu mi-a dat prin cap să mă gândesc la așa ceva. Asta m-a făcut și mai mult să mă uit în urmă și mi-am dat seama că are legătură cu nevoia de a avea ceva”, a declarat Cristina Bâtlan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cristina Bâtlan, cerere în căsătorie de vis

Cristina Bâtlan și Petru au acum o relație cât se poate de frumoasă, așa că au decis să treacă la nivelul următor. Astfel, în data de 28 aprilie, chiar de ziua sa de naștere, afacerista a fost cerută de soție. Totul s-a întâmplat într-un cadru de poveste, în Veneția, iar Cristina Bâtlan a fost fascinată de felul în care Petru a pregătit tot momentul. Așa că răspunsul nu avea cum să fie altul decât un mare „DA”.

„Este inel, verigheta e aia fără pietre. Da, e verighetă de logodnă! (…) De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme, am fost șocată. Eu care sunt asul filmelor, am rămas șocată.

Cred că în orice femeie există o parte extrem de adevărată, în care te asociezi cu emoția, lași să apară vulnerabilitatea, indiferent cât de tare ești, ce om de afaceri ești, până la urmă ești o femeie care are un suflet”, a mai spus Cristina Bâtlan.