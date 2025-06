Oana Zidaru, fosta concurentă de la Imperiul Leilor, a rupt colaborarea cu Cristina Bâtlan. Care este motivul

S-a rupt lanțul de colaborare între Cristina Bâtlan și Oana Zidaru, o fostă concurentă de la Imperiul Leilor. Tânăra a participat la emisiunea de la Pro TV în urmă cu 3 ani, iar atunci a impresionat-o pe femeia de afaceri cu produsul pe care l-a prezentat. Cele două au legat un parteneriat ce părea a fi puternic, însă acum s-a destrămat. Inițiatoare brandului a dezvăluit și ce s-a întâmplat între ele două.

În anul 2022, Oana Zidaru a participat la Imperiul Leilor și a cerut finanțare pentru produsul său – cordonul magic pentru păr OZ Style. Tânăra a acceptat, atunci, să lege un parteneriat cu femeia de afaceri Cristina Bâtlan, reușind să evolueze foarte mult.

După 3 ani de colaborare, Oana Zidaru și Cristina Bâtlan au decis să meargă pe drumuri diferite. Fosta concurentă de la Imperiul Leilor a făcut anunțul, dezvăluind și motivul pentru care cele două au luat această decizie.

Oana Zidaru a mărturisit că ea și femeia de afaceri începuseră să aibă viziuni diferite în ceea ce privește dezvoltarea brandului. Așadar, tânăra a rămas acum pe cont propriu și consideră că a reușit să se maturizeze ca antreprenor.

„Vreau să vă anunț, în mod oficial, că parteneriatul meu cu Cristina Bâtlan s-a încheiat. Această decizie a venit ca urmare a unor diferențe de viziune în ceea ce privește dezvoltarea brandului OZ Style. Am ales să merg mai departe pe cont propriu și să îmi rescriu povestea. În 2024, Universul mi-a predat din nou lecția ‘Ești arhitectul propriei tale fericiri’, iar de data aceasta am trecut testul: am decis să nu mă mai îndoiesc niciodată de mine și de puterea mea interioară.

Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați fost alături încă de la început, din noiembrie 2020, când OZ Style Magic Rope a prins viață chiar în apartamentul meu. Toate provocările din ultima perioadă nu au făcut decât să mă maturizeze ca antreprenor și să mă ajute să-mi recapăt încrederea în forțele proprii. Visul meu continuă – cu ajutorul vostru”, a spus Oana Zidaru pe TikTok.