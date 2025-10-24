Acasă » Exclusiv » Au bifat prima vacanță în trei cu frumosul de la Maramu’. Ilinca Vandici l-a ”făcut tată” deja pe noul iubit! Cine este acesta

De: Adrian Vâlceanu 24/10/2025 | 23:40
Deși oficial ultima zi de școală e vineri 24 octombrie, vacanța pare să fi început deja în familia Ilincăi Vandici, care a decis să plece în city break puțin mai devreme, cu fiul ei Zian și iubitul ei, Bogdan Boitor, un domn de la Maramu`. CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi porumbei, dornici să scape de agitația din București.

Plecarea în vacanță împreună cu un bărbat care nu e tatăl lui Zian e un mare pas și pare că iubitul prezentatoarei a trecut deja testele. Ilinca Vandici și Bogdan Boitor formează un cuplu de ceva vreme și se pare că lucrurile sunt din ce în ce mai serioase între ei. Bogdan Boitor, de loc din Maramureș, e fiul lui Vasile Boitor, fost primar de cursă lungă în Asuaju de Sus, genul de edil care a avut 6 mandate, după care a lăsat-o mai moale și a optat pentru un post de consilier județean.

Nici Bogdan nu e străin de politică. A candidat pe listele unui mare partid la Camera Deputaților, dar n-a avut suficiente voturi și n-a prins loc pe confortabilele fotolii de la Palatul Parlamentului. Oricum, nu o duce rău, dar are poze pe Instagram cu fosta iubită la Monaco! Detaliem imediat!

Ilinca Vandici și iubitul au furat startul la vacanță

Evident că Bogdan are și el o poveste în spate, dar ce poveste! A fost logodit cu Marinela, doctor specializat pe nutriție și diabetolog, dar, dacă ne luăm după contul de Instagram, e genul de femeie pe care nu o lași prea ușor. Poate doar pentru Ilinca Vandici! Au fost împreună multă vreme, fiind amândoi din Maramureș, dar lanțul de iubire s-a rupt în urmă cu aproximativ 2 ani, iar acum, ea locuiește în Franța. CANCAN.RO l-a contactat pe iubitul prezentatoarei, însă ne-a spus că nu vrea să comenteze nimic, pentru că este vorba de viața lui privată. Doar că atunci când ai o relație cu o persoană publică, toți ochii sunt ațintiți pe tine, vrei – nu vrei!

Iubitul Ilincăi Vandici cu fosta logodnică, Marinela. sursă – social media

De altfel, Ilinca Vandici, 39 de ani, e din Oradea. Vedeți, ardeleanul tot acasă trage, ca somonul care se întoarce la locurile de baștină pentru a-și depune icrele.

Un BMW cu șofer îi așteaptă pe excursioniști la poarta casei. Asta nu e de mirare, Ilinca Vandici nu pleacă la aeroport cu CFR-ul. Surpriză! E o mașină cu numere de Maramureș, deci probabil e a lui Bogdan. Asta deja aruncă un mare semn de întrebare asupra lui Bogdan Boitor. Un maramureșan fără Audi? Unde am ajuns? Ce se alege de lumea asta?! Excursioniștii sosesc cu bine la aeroport. Dacă ne luăm după bagaje, va fi o vacanță scurtă, de câteva zile.

Ilinca Vandici e îmbrăcată foarte casual, cu jeanși largi (în avion trebuie să ai grijă la circulație), un top discret și mai mult decât decent, iar pe deasupra o jachetă de jeans asortată cu pantalonii. Nimic care să sară în evidență.

Bogdan, în schimb, are o ținută memorabilă. Pantaloni care par 32 în talie și 42 lungime, cu manșete răsfrânte până aproape de genunchi, ca niște cizme de echitație. Apoi, teniși imaculați, se vede că Bogdan Boitor nu-și face cei 10.000 de pași zilnici regulamentari, așa cum i-ar fi recomandat fosta lui iubită, Marinela, medic pe nutriție. Vacanța fără bonă nu e vacanță! Asta explică de ce Ilinca Vandici, Bogdan și Zian sunt însoțiți de o doamnă cu aspect ultra-responsabil. Adică, dacă nu e bona, cine poate fi? O angajată care îi face manșetele la pantaloni lui Bogdan Boitor? 😁

