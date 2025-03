Ilinca Vandici, probleme serioase de sănătate: „Am văzut că s-a blocat tot în jurul meu”

Finalul anului trecut a fost unul extrem de dificil pentru Ilinca Vandici, care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Vedeta, mereu activă și implicată în proiecte profesionale, a fost nevoită să își încetinească ritmul de viață după ce a realizat că starea ei fizică s-a deteriorat. Deși a reușit să depășească momentele grele, experiența trăită a făcut-o să își schimbe perspectiva asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Într-un moment de sinceritate, Ilinca Vandici a mărturisit că a înțeles cât de fragilă este sănătatea și cum, fără ea, totul se transformă rapid în nuanțe de gri. Oricât de multe realizări ai avea, nimic nu mai contează atunci când nu ești sănătos. Vedeta a recunoscut că această cumpănă i-a schimbat complet prioritățile și a determinat-o să își acorde mai multă grijă și atenție.

Recent, Ilinca Vandici a povestit despre perioada grea prin care a trecut și despre cum sănătatea i-a devenit prioritatea numărul unu. Se pare că finalul anului trecut a fost unul destul de greu pentru vedetă. Aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, ce i-au dat mari bătăi de cap și au făcut-o să își regândească prioritățile în viață.

Fiind mamă singură, situația a fost cu atât mai dificilă. Ilinca Vandici și-a dorit întotdeauna să fie un sprijin puternic pentru fiul ei, însă problemele de sănătate au făcut-o să realizeze că, fără grijă față de propriul corp, nu poate avea grijă nici de cei dragi. Chiar dacă acum se simte mai bine, vedeta privește cu alți ochi tot ceea ce i s-a întâmplat și a decis să își reevalueze stilul de viață.

„Anul trecut, spre sfârșitul anului, m-am confruntat cu niște probleme de sănătate destul de grave și atunci ăla a fost un moment în care am zis stop, sănătatea mea e cea mai importantă, pentru că efectiv am văzut că s-a blocat tot în jurul meu, dacă eu nu am fost funcțională.

Deși e clișeic și știu că sună așa, dar îmi doresc foarte tare să fiu sănătoasă și să duc la îndeplinire toate proiectele și toate lucrurile frumoase pe care le am în suflet și în minte”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit WOWbiz.ro.