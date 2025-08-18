Cum s-a vindecat Ilinca Vandici de depresie. Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit tehnica la care apelează

Cu toate că pare că are viața perfectă, Ilinca Vandici și-a deschis sufletul și a vorbit despre un episod sensibil prin care a trecut: depresia. Vedeta a mărturisit cum a reușit să câștige această luptă și a devenit astfel un model de urmat pentru cei care se confruntă cu aceeași situație. Iată ce a spus!

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare TV din țara noastră. Obișnuită să împărtășească cu fanii experiențele sale, aceasta s-a decis să dezbată un subiect mai sensibil și să demonstreze că, în ciuda aparențelor, toți ducem lupte pe care nimeni nu le știe.

Ilinca Vandici a suferit de depresie

Ilinca Vandici a mărturisit că a apelat la mai multe tehnici de terapie pentru a combate depresia postnatală, printre care și Theta Healing. Ea spune că apelează la această tehnică de 4 ani, dinainte de a se separa de fostul ei soț, Andrei Neacșu.

„Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine. Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a declarat Ilinca Vandici pentru Viva.

Vedeta consideră că terapia ar trebui văzută drept un lucru firesc și încurajează oamenii să apeleze la acest demers. Mai ales având în vedere actuala creștere a cazurilor de depresie și anxietate.

„Exact, depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia, anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate. De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoasă este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a mai spus ea.

