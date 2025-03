Ilinca Vandici rupe TĂCEREA după ce Andrei Neacșu a devenit din nou tătic: ”M-am distrus, pe interior, în tăcere”

Au trecut 3 ani de când Ilinca Vandici și Andrea Neacșu au divorțat. În tot acest timp, se poate spune că fostul soț al prezentatoarei de la Kanal D nu s-a putut bucura prea mult de viața de burlac. Afaceristul s-a cuplat imediat cu o altă femeie și a devenit tătic pentru a doua oară, iar fosta sa soția a reacționat imediat!

După 7 ani de căsătorie, în vara anului trecut, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au decis să divorțeze. Cei doi au împreună cu copil, pe nume Zian, motiv pentru care au decis de comun acord să rămână în relații civilizate și să se ocupe împreună de creșterea și educarea lui. Discreți și extrem de zgârciți în declarații, cei doi foști soți au preferat să păstreze tăcerea în ceea ce privește expunerea motivelor care au dus la separare.

Ce a spus Ilinca Vandici când a aflat că Andrei Neacșu a devenit tată pentru a doua oară

La finalul anului trecut, CANCAN.RO l-a surprins pe Andrei Neacșu în compania unei femei, noua sa iubită, însă nu siguri, ci alături de noul membru al familiei lor. Afaceristul a fost fotografiat în timp ce împingea, mândru tare, un cărucior de bebeluși. Vezi imaginile AICI.

La vremea respectivă, Ilinca Vandici și-a făcut curaj și a oferit câteva declarații despre separarea de tatăl copilului ei. Prezentatoarea de la Kanal D mărturisea că a trecut printr-o perioadă dificilă, însă a fost obligată să rămână ancorată în prezent de dragul fiului ei.

”Fix asta am zis: ”N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.” Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună şi am plutit pe un norişor.

M-am măcinat şi m-am consumat şi m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor. Mi-am dat voie să simt, să plâng, să fiu vulnerabilă şi să îmi trăiesc durerea. Să dau cu pumnul în pernă… Este o gură de aer de care aveam nevoie, multă lume mă atacă!”, spunea Ilinca Vandici în podcastul lui Teo Trandafir.

În ceea ce privește provocările pe care le întâmpină în rolul de mamă, Ilinca Vandici recunoaște că pe cât de mare este împlinirea, pe atât de mari sunt și grijile și responsabilitățile unui părinte.

