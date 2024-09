Romeo Vasiloni, după înfrângerea din cușcă! ”Mi s-a propus și mie să fac alianță, dar nu vreau să zic de către cine!” Un nou presupus blat la RXF?! Concurentul de la Insula Iubirii dă tot din casă!

CANCAN.RO a vorbit cu Romeo Vasiloni și înainte, și după lupta din gala RXF și, deși părea extrem de sigur pe el inițial, la final, concurentul de la ”Insula Iubirii” a spus că nu ar mai accepta niciodată să intre în cușcă alături de încă patru bărbați! Ba chiar ne-a vorbit și despre un presupus blat pe care aceștia l-ar fi făcut împotriva lui! Cel care l-a susținut a fost nimeni altul decât Jean de la Craiova.

Romeo Vasiloni de la ”Insula Iubirii” a pierdut aseară lupta împotriva celor patru bărbați cu care a intrat cușcă. Inițial, ispita masculină părea extrem de încrezătoare în forțele sale.

”O să intru acolo, o să dau tot ce-i mai bun, o să mă bat! Știți că eu dau bine peste tot! Nu s-a făcut niciun blat, cel puțin cu mine. Restul nu știu ce au făcut. Nu consider că este vreunul mai de temut, toți sunt egali, dar dintre toți aș zice Roby Mund, pentru că are atâta experiență în spate”, spunea Romeo, înainte să intre în cușca RXF.

După înfrângere însă, Romeo s-a râzgândit și susține că nu ar mai accepta asemenea lupte, chiar dacă în primă fază părea extrem de încântat de provocare. După confruntare, antrenorul de fitness a ieșit puțin cam… ”avariat”. Așa se face că, la cald, a dat tot din casă, inclusiv detalii despre un presupus ”blat” la RXF.

”N-o sa mai accept meciuri de genul cu atâția! Dacă am ceva de demonstrat, o să demonstrez unul la unul. La un moment dat, au sărit toți trei! Bobicioiu mă lua de gât. Am rezistat cât am rezistat.

Vă aduceți aminte că am zis că cei trei o să se alieze?! Ce s-a întâmplat acum?! 3 la 2 e foarte greu! Au avut strategia făcută de mult timp. Mi s-a propus și mie să fac alianță, dar nu vreau să zic de către cine! Am zis că mai bine iau bătaie onorabil, pentru că sunt lupte care nu te onorează și sunt înfrângeri care te înalță.

Acum mă simt bine. Suntem primii din lume care am făcut o luptă în formula aceasta și sunt mândru că am luat parte!”, spune ispita de la Insulă, pentru CANCAN.RO.

Jean de la Craiova, susținătorul lui Romeo

Cel care l-a susținut pe Romeo, chiar și după înfrângere, a fost Jean de la Craiova. Artistul nu doar că i-a apreciat prestația din cușcă, ci și pe cea de la ”Insula Iubirii”, emisiune pe care ar fi și urmărit-o îndeaproape.

”În viitor, voi vrea să sponsorizez acest sport! L-am văzut pe Romeo în toate luptele și la Insula Iubirii! Normal că m-am uitat la emisiune, prezintă prietenul meu de ani buni, Radu Vâlcan! Normal că mi-a plăcut prestația lui Romeo din emisiune! Romeo! Păi cum?! Și după nume îți dai seama!”, spune Jean de la Craiova.

