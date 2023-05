Jean de la Craiova, pe urmele Iuliei Vântur. Manelistul se face actor de filme indiene: „E o onoare”

Jean de la Craiova, vedetă în India! Manelistul calcă pe urmele Iuliei Vântur și are parte de multe motive de fericire datorită schimbărilor frumoase apărute în viața lui. Cântărețul urmează să părăsească România, pentru un proiect imens.

Jean de la Craiova se bucură de un succes enorm în lumea artistică. Este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică de petrecere de la noi din țară, având o lungă carieră în acest domeniu. Pentru un timp, Jean va lăsa manelele deoparte și se va apucă de filme…indiene. Cântărețul va pleca din România, să ia parte la filmările unui proiect indian. Va apărea doar într-o secvență în filmul respectiv, însă va fi mai mult decât suficient.

“Așteptăm în toamnă să filmeze la Paris o secvență în care o să particip și eu. Chiar și o secvență pentru mine este interesantă. E o onoare să joc într-un film indian. (…) Să mă purific, da, să-mi dea ăia să beau ceva din scoică, să mă transform în ceva.

Ori diliu, nebun. Din două trei. Da, sunt multe ritualuri acolo. Ei cred în zeități, multe, Guru, niște chestii, nu aș vrea să mă lipsesc, eu cred în Iisus Hristos, în Dumnezeu al nostru și atât. Mă vezi pe mine într-un cearceaf de ăla portocaliu, ras în cap și cu o narghită în frunte?”, a ținut să spună Jean de la Craiova, la Antena Stars.

Jean de la Craiova își ține familia departe de lumea mondenă

Manelistul are o familie împlinită, pe care o ține departe de ochii curioșilor. Jean de la Craiova nu a vrut să-i implice pe cei dragi în lumea mondenă, bucurându-se în privat de clipele frumoase alături de soție. „Singur pentru că familia mea este într-o direcție, iar eu am viața mea pe care o am, dar există și ieșiri frumoase, cu familia, eu, separat, în altă conjunctură, în altă lume, în altă destinație”, mai spunea cântărețul, la TV.