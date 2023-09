Detalii explozive de la Insula Iubiri! Ce s-a întâmplat între Ema și ispita Romeo după încheierea filmărilor: ”Am aflat că e însărcinată!”

Trioul format din Romeo – Ema – Răzvan a fost unul destul de disputat pe parcursul difuzării celui de-al 7-lea sezon Insula Iubirii. S-a ajuns în punctul în care ispita să se îndrăgostească de concurentă, lucru susținut de Romeo pe parcursul show-ului, dar și în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Totuși, amănunte explozive din relația acestuia cu Ema ies la iveală abia acum.

Pentru că, după cum declară Romeo, acesta a continuat o oarecare conexiune cu Ema pentru încă două săptămâni de la terminarea filmărilor emisiunii Insula Iubirii. Ba mai mult, femeia informa ispita că, pe atunci, nu mai era împreună cu Răzvan, cu toate că aceștia locuiau în aceeași casă. Totul, însă, a culminat cu sarcina Emei. Iar Răzvan este tatăl.

„Am fost îndrăgostit de Ema”

CANCAN.RO: Te așteptai ca o ispită să se îndrăgostească? Dacă e real ce ai susținut tu acolo.

Romeo Vasiloni: Am fost îndrăgostit de Ema, am simțit ceva special acolo. Nu știu dacă mă așteptam neapărat, dar am mers cu acest gând, adică îmi doream să se întâmple pentru a putea trăi experiența la următorul nivel, s-o trăiesc întrutotul și nu să fiu doar o ispită.

CANCAN.RO: Tu spuneai, la un moment dat, că știi că și ei i-ar plăcea de tine. Ea susținea contrariul. Crezi că s-a ascuns până în ultima clipă de treaba asta?

Romeo Vasiloni: Pentru ei, ca și concurenți, e mult mai greu să vină și să-și asume ceea ce simt. Dar cred că da, s-a văzut că ei i-a plăcut de mine, chiar și în ultimele momente, când ne-am luat „La revedere”, a fost o fază în care am zis „O să-mi fie dor de tine, pa” și ea a zis „Dorul se arată, nu se spune” și m-a luat în brațe. Și multe alte faze. Dar n-o învinovățesc pentru că pur și simplu poate n-a vrut să arate chiar totul. Fiind mamă, fiind într-o relație, neavând o siguranță pentru că ele, ca și concurente, la fel și concurenții, vin pe insulă și nu au încredere că noi, ispitele, ne putem îndrăgosti și putem continua ceva acasă.

„Am mai vorbit cu ea două săptămâni după ce am terminat filmările, după care, dintr-o dată, mi-a dat block”

CANCAN.RO: Crezi că dacă ea ar fi fost mai sigură pe faptul că tu ai vrea să ai o relație cu ea, ar fi continuat? Ar fi dat înainte? Având în vedere că ea a fost prima care s-a despărțit de Răzvan.

Romeo Vasiloni: Da, m-a surprins chestia aia, deși știam, cumva, că o va face. Eu zic că da. Dacă ar fi avut mai multă încredere că eu aș putea să-i ofer mai mult, ar fi vrut.

CANCAN.RO: Cu toate astea, ea, acum, este însărcinată cu Răzvan. Cum a fost chestia asta pentru tine?

Romeo Vasiloni: Eu, în toată perioada asta de difuzare a Insulei, vorbeam cu ea. În fiecare zi, în fiecare seară când se difuza Insula. Dar nu am întrebat-o niciodată dacă mai e cu Răzvan, dacă e însărcinată, cum se specula prin presă. Și am fost foarte uimit la ultimul episod, atunci am și aflat, de fapt, că ea este cu Răzvan și este însărcinată. Ce să zic?! Se pare că este însărcinată de mult timp, cred că s-a întâmplat imediat după. Eu am mai vorbit cu ea vreo două săptămâni după ce am terminat filmările, după care, dintr-o dată, mi-a dat block. Cred că a fost momentul în care ei s-au împăcat. În momentul în care eu vorbeam cu ea, în perioada aia de două săptămâni după filmări, îmi zicea că nu e cu el, că-l deranjează că vorbește cu mine, dar locuiau în aceeași casă.

