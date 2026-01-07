Apartament renovat și mobilat la doar 7.000 de euro. Orașul din România în care poți să-l cumperi

Un apartament complet renovat și mobilat se vinde în România la un preț care atrage imediat atenția cumpărătorilor cu buget redus.

Locuința, situată în orașul Lipova, județul Arad, poate fi achiziționată pentru doar 7.000 de euro, un preț rar întâlnit pe piața imobiliară actuală.

Apartament renovat și mobilat la doar 7.000 de euro

Apartamentul are o suprafață utilă de 44 de metri pătrați, iar suprafața construită ajunge la 77 de metri pătrați.

Locuința se vinde complet mobilată, exact așa cum apare în fotografiile puse la dispoziție de proprietar, ceea ce o transformă într-o opțiune ideală pentru cei care caută o soluție locativă imediat funcțională, fără investiții suplimentare.

Compartimentarea este una practică și bine organizată. Apartamentul dispune de o bucătărie, o debara, două holuri, o sufragerie spațioasă, un dormitor luminos și o baie dotată cu cadă, apreciată pentru confortul oferit în sezonul rece.

De asemenea, locuința beneficiază de un balcon închis, util atât pentru depozitare, cât și pentru extinderea spațiului de locuit.

Orașul din România în care poți să-l cumperi

Proprietatea se află în cartierul Aurel Vlaicu nr. 6, cu acces din strada Petru Maior, la etajul 3 al unui bloc cu patru niveluri. La capitolul dotări și îmbunătățiri, apartamentul vine echipat cu geamuri termopan, aragaz cu hotă, cuptor cu microunde și un robinet Delimano cu încălzire instant în bucătărie.

Baia este dotată cu boiler electric, iar pentru confortul din timpul verii, locuința dispune de aer condiționat cu invertor. Încălzirea se realizează printr-o sobă de teracotă pe lemne, o soluție economică și eficientă, mai ales în contextul creșterii costurilor la utilități.

Un alt avantaj important este izolarea interioară a apartamentului, care îl face foarte călduros iarna și reduce considerabil consumul de lemne. Toate aceste caracteristici transformă locuința din Lipova într-o oportunitate excelentă pentru cei care caută un apartament accesibil, bine întreținut și gata de mutat.

