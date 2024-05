Delia Matache, diagnosticată cu 4 afecțiuni neurologice: sindromul Peter Pan, ADHD, misofonie și anxietate. Cum îi afectează viața artistei

Delia Matache (42 de ani) este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din industria muzicală de la noi din țară. Se bucură de un succes răsunător atât pe marile scene, cât și pe sticlă. Pe lângă faptul că are o carieră uriașă ca artistă, este și vedetă de televiziune datorită emisiunilor de la Antena 1 în care a luat parte de-a lungul timpului. Este mereu cu zâmbetul pe buze și pusă pe șotii, însă puțini știu cu ce afecțiuni se confruntă solista. Aceasta a dat din casă tot și a mărturisit că nu e totul roz atunci când vine vorba despre sănătatea ei. Care sunt tulburările care îi afectează condiția medicală?

Delia Matache este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul de la noi, fiind printre cântărețele din „garda veche”. Are o carieră de peste 2 decenii în muzică și se bucură de un succes colosal. Este adesea prezentă și pe micile ecrane, căci are numeroase proiecte la care ia parte. Deci, are o viață încărcată, fiind mereu în priză atunci când vine vorba despre carieră. Ori este pe scenă, ori pe sticlă! Tocmai din acest motiv, când prinde puțin timp liber, Delia și soțul ei își iau zborul spre destinații la care unii doar visează.

Vedeta TV iubește călătoriile și plimbările prin natură, iar acest lucru se poate observa ușor din postările ei de pe rețelele de socializare. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și pregătită să ia parte la tot felul de experiențe noi, cântăreața ascunde o dramă. Delia se confruntă cu niște afecțiuni medicale, care nu-i dau pace. Aceasta a recunoscut treptat că există anumite tulburări neurologice care-i afectează sănătatea. Este vorba despre ADHD, misofonie, anxietate și sindromul Peter Pan.

Cu ce simptome se confruntă Delia Matache din cauza ADHD-ului

Celebra artistă a vorbit, în mai multe rânduri, despre afecțiunile cu care se confruntă. Delia Matache a adus în discuție de câteva ori, în mediul online, subiecte legate despre ADHD, tulburare care vine la pachet cu diverse probleme. Jurata de la iUmor mărturisea public faptul că are parte de multe provocări în carieră, dar și-n viața de zi cu zi din cauza acestei tulburări neurologice de care suferă.

„Noaptea, când oamenii dorm, eu mai fac câte ceva. Eu nu dorm. Sunt bolnăvioară, sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, astfel nu sunt împlinită sufletește”, spunea vedeta, în podcastul lui Gojira.

ADHD este o tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate. Are numeroase simptome, printre care lipsa atenției, dificultăți de organizare ori de realizare a anumitor sarcini, vorbirea fără întrerupere, agitație, dar și altele.

Ce înseamnă misofonia, altă tulburare de care suferă Delia Matache

Misofonia este o altă afecțiune care-i dă bătăi de cap Deliei, la propriu. Artista are o sensibilitate atunci când vine vorba despre sunete, care poate da tulburări de comportament. Acest sindrom poate afecta viața socială, pentru că există unele sunete care pot stârni reacții adverse în rândul celor care suferă de această tulburare.

Cei care nu știu cum să gestioneze misofonia pot deveni ușor agresivi, furioși ori chiar se pot izola. Delia este o mare artistă, iar de ani buni este nevoită să suporte tot felul de sunete, multe dintre ele fiind foarte puternice. În cazul ei, putem spune că e vorba și despre riscul meseriei, cum ar spune poporul!

Delia Matache, probleme din cauza stărilor de anxietate

Delia Matache a dezvăluit că se confruntă și cu anxietatea. Nu puține au fost momentele în care cunoscuta cântăreață nu s-a simțit bine, din cauza stărilor de anxietate. În urmă cu ceva timp, solista vorbea despre această tulburare.

„Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu îmi este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi provoacă plăcere”, dezvăluia Delia Matache, într-un interviu.

Cum o afectează sindromul Peter Pan pe Delia Matache

Delia Matache îi lua pe toți prin surprindere când dezvăluia, mai în glumă, mai în serios, că suferă de sindromul Peter Pan. Această afecțiune presupune că un adult nu se poate comporta adecvat vârstei sale. Tulburarea a fost descoperită în anul 1983 de către psihologul Dan Riley, care dezvolta și o teorie asupra acestui sindrom. Concret, adulții depistați cu Peter Pan nu pot fi responsabili în anumite situații, deși sunt persoane inteligente. Aceștia preiau, fără să vrea, comportamentul unui copil.