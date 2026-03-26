O boală veche de milenii devine tot mai rezistentă la antibiotice. Avertismentul cercetătorilor

Deși a afectat omenirea timp de milenii, febra tifoidă este rareori considerată o amenințare în țările dezvoltate de astăzi. Însă această bacterie ucigașă reprezintă încă un pericol foarte mare în lumea modernă, atrag atenția specialiștii.

Cercetările publicate în 2022 au arătat că bacteria care provoacă febra tifoidă dezvoltă o rezistență extinsă la medicamente și înlocuiește rapid tulpinile care nu sunt rezistente, scrie Science Alert.

În prezent, antibioticele sunt singurul tratament eficient pentru febra tifoidă, cauzată de bacteria Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi). Cu toate acestea, în ultimele trei decenii, rezistența bacteriei la antibioticele orale a crescut și s-a răspândit.

În studiul lor, oamenii de știință din mai multe țări au secvențiat genomurile a 3.489 de tulpini de S. Typhi contractate între 2014 și 2019 în Nepal, Bangladesh, Pakistan și India și au constatat o creștere a febrei tifoide rezistente la medicamente (XDR).

Boala este rezistentă la un număr foarte mare de antibiotice

XDR Typhi nu este doar rezistentă la antibioticele de primă linie, cum ar fi ampicilina, cloramfenicolul și trimetoprimul/sulfametoxazolul, ci devine și rezistentă la antibioticele mai noi, cum ar fi fluorochinolonele și cefalosporinele de a treia generație.

Și mai rău, aceste tulpini se răspândesc la nivel global într-un ritm rapid, avertizează oamenii de știință. Deși majoritatea cazurilor de XDR Typhi provin din Asia de Sud, cercetătorii au identificat aproape 200 de cazuri de răspândire internațională din 1990.

Majoritatea tulpinilor au fost „exportate” în Asia de Sud-Est, precum și în Africa de Est și de Sud, dar superbacterii au fost găsite și în Regatul Unit, SUA și Canada.

„Viteza cu care tulpinile extrem de rezistente de S. Typhi au apărut și s-au răspândit în ultimii ani este un motiv real de îngrijorare și subliniază necesitatea extinderii urgente a măsurilor de prevenire, în special în țările cu cel mai mare risc”, a declarat Jason Andrews, cercetător în boli infecțioase la Universitatea Stanford, la publicarea rezultatelor.

Oamenii de știință avertizează de ani de zile cu privire la febra tifoidă rezistentă la medicamente. În 2016, prima tulpină de febră tifoidă XDR a fost identificată în Pakistan. Până în 2019, aceasta devenise genotipul dominant în țară.

Din punct de vedere istoric, majoritatea tulpinilor de febră tifoidă XDR au fost tratate cu antimicrobiene de generația a treia, cum ar fi chinolonele, cefalosporinele și macrolidele.

