Doina Teodoru suferă enorm! Prima reacție după ce Cătălin Scărlătescu a lăsat-o pentru o blondină focoasă

De: Mirela Loșniță 15/09/2025 | 07:34
Sursă foto: Instagram
Povestea de dragoste dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu a ajuns la final, după mai bine de trei ani de relație, în care cei doi păreau că trăiesc cea mai frumoasă poveste de iubire. Își făcuseră planuri de nuntă și chiar voiau să își întemeieze o familie.

Dacă până acum amândoi au evitat să comenteze despre motivul care a dus la la despărțire, Doina Teodoru a ales să transmită un mesaj cu subînțeles în mediul online, semn că își dorește să privească această ruptură ca pe un nou început.

Doina teodoru, prima reacție după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format un cuplu de peste trei ani, iar anul trecut au vorbit chiar și de nuntă. În ultimele luni actrița a fost întrebată de mai multe ori de presă, despre relația cu celebrul bucătar, însă de fiecare dată a evitat să răspundă sau a dat răspunsuri tranșante:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a răspuns actrița.

Actrița nu a dorit să comenteze în niciun fel despărțirea de Cătălin Scărlătescu, însă a postat câteva cuvinte motivaționale în mediul online, care a atras atenția tuturor:

„I am surrounded by visible and invisible forces that want the best for me” – tradus, „Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, a fost mesajul ei.

Potrivit CANCAN.RO, Cătălin Scărlătescu și-ar fi petrecut vara alături de Elena, o tânără în vârstă de 27 de ani, este arhitect și este originară din Focșani. Celebrul Chef o duce pe frumoasa blondină, în aceleași locuri în care o ducea și pe fosta sa logodnică. Toate detaliile despre povestea lor de dragoste le găsiți AICI.

Cătălin Scărlătescu a făcut și el primele declarații după despărțirea de Doina Teodoru, însă nu a comentat nimic nici despre actriță, nici despre motivele despărțirii. Întrebat cum se simte, acesta a spus că îi merge „extraordinar de bine” pe plan personal.

Acesta a sărbătorit alături de colegii lui de la premiera celui de-al zecelea sezon de la MasterChef și a vorbit despre vacanța în care trebuie să meargă în Sicilia.

„Extraordinar de bine! De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet. Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță. În Sicilia, cu niște prieteni”, a mai spus bucătarul.

