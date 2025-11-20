Acasă » Altceva Podcast » Răzbunare la nivel de artă! Românca trădată și-a pozat soțul cu fina și i-a dat în vileag pe TikTok!

De: Keva Iosif 20/11/2025 | 10:59
O femeie din Năsăud, mamă a patru copii, a reușit să transforme cea mai dureroasă experiență din viața ei într-un moment viral pe TikTok. În ziua în care se pronunța divorțul, aceasta a publicat un videoclip însoțit de o poză în care apare soțul ei… în compania amantei! Iar amanta nu e oricine, ci chiar fina lor!

Cu un zâmbet larg, dar probabil cu sufletul sfâșiat de durere și de dezamăgire, femeia și-a început discursul.

„Vreau să vă împărtășesc astăzi ceva. Sunt extrem de fericită… Astăzi se va pronunța divorțul meu. Sunt la Judecătoria din Năsăud. Fostul meu soț a venit împreună cu fiiiiina! Fina mea și a lui, bineînțeles. Vreau să-i mulțumesc finei că l-a luat de pe capul meu. Mii de mulțumiri! Sunt extrem de fericită! Oricum, noi nu ne-am înțeles, era o diferență foarte mare de vârstă, de 10 ani, și mulțumesc din tot sufletul meu. Sunt fericită și bucuroasă!”

În video, femeia nu doar că își declară libertatea cu entuziasm, dar le-a servit internauților, drept răzbunare, și mai multe poze cu fina.

Practic, bon voyage! pentru căsnicia ei, și bun venit pentru un spectacol urmărit de mii de curioși!

Reacțiile internauților n-au întârziat nicio secundă. Comentariile au curs ca la robinet: ”Finul ce zice??!”/ ”Las Fierbinți!”/ ”În concluzie nu vă faceți nici fini, și nici nași”/”Te corectez puțin, nu mai este fina lui, este iubita lui”/”Cum ai putut merge ca nașă? Doar e cunoscută aici pe TikTok că a umblat cu bărbatul lu soră-sa”.

