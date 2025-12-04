Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic

Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna decembrie 2025, iar ultimele date aduc atenționări serioase pentru zonele montane. Potrivit analizei realizate de EaseWeather, mai multe localități aflate la altitudini ridicate ar putea fi afectate de ninsori constante pe o perioadă neobișnuit de lungă.

Printre zonele cel mai expuse se află stațiunea Predeal, unde specialiștii estimează un interval cu ninsori continue între 8 și 18 decembrie 2025. În acest timp, temperaturile maxime vor varia de la –3°C la 6°C, valori care favorizează formarea și menținerea unui strat gros de zăpadă. Chiar din primele zile ale lunii, temperaturile vor oscila între 1°C și 7°C, iar precipitațiile sunt posibile încă de la 1 decembrie. Totuși, momentul critic este considerat debutul zilei de 8 decembrie, când aerul rece va aduce ninsori neîntrerupte.

Prognoza arată un total de 11 zile consecutive cu ninsoare. Ziua de 8 decembrie va marca începutul fenomenului, cu o maximă de -3°C. În 9 și 10 decembrie sunt așteptate temperaturi între 2°C și 6°C, menținându-se același tipar de precipitații. Între 11 și 13 decembrie, valorile se vor situa în jur de 1°C, apropiindu-se constant de punctul de îngheț. Datele indică apoi maxime de 4°C și 1°C în zilele de 14 și 15 decembrie, cu precipitații zilnice, urmate de o maximă de -1°C pe 16 decembrie.

Ultimele două zile ale intervalului, 17 și 18 decembrie, vor aduce temperaturi între 1°C și 2°C, încheind seria acestor zile de iarnă autentică. Astfel de perioade lungi cu ninsoare sunt rare chiar și pentru regiuni montane.

După acest episod intens, finalul lunii decembrie ar urma să aducă temperaturi diurne cuprinse între -1°C și 7°C. Ninsorile nu vor dispărea complet, însă ar putea apărea doar sporadic. Spre ultimele zile ale anului, vremea se poate stabiliza treptat, cu maxime ușor pozitive de 3-4°C, deși precipitațiile și rafalele de vânt pot continua în unele zone.

