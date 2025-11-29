Acasă » Știri » Țara care renunță la WhatsApp! Ce aplicație vor folosi rușii

Țara care renunță la WhatsApp! Ce aplicație vor folosi rușii

De: Andreea Stăncescu 29/11/2025 | 22:35
Țara care renunță la WhatsApp! Ce aplicație vor folosi rușii
Rusia vrea să renunțe la WhatsApp / Sursa foto: Freepik

Tensiunile dintre autoritățile ruse și platformele tehnologice internaționale au ajuns într-un nou punct sensibil, odată cu discuțiile privind eliminarea WhatsApp de pe teritoriul țării. În acest context, utilizatorii sunt împinși către Max, o aplicație locală care promite funcționalități extinse, dar care ridică numeroase semne de întrebare în privința confidențialității și a controlului asupra datelor personale.

Dacă WhatsApp va fi închis, utilizatorii vor fi nevoiți să migreze către Max, o aplicație de mesagerie dezvoltată local și promovată intens de stat. Noua platformă, creată de gigantul VK, este prezentată drept o aplicație multifuncțională, similară celor folosite în China, prin care utilizatorii pot accesa servicii publice, pot comanda produse sau pot comunica direct, totul într-un singur loc.

Guvernul a impus ca Max să fie preinstalată pe toate telefoanele și tabletele vândute după 1 septembrie, în timp ce funcțiile de apelare ale aplicațiilor străine sunt blocate treptat. WhatsApp, folosit de aproximativ 100 de milioane de ruși, nu mai permite efectuarea de apeluri încă din luna august. Decizia este justificată oficial prin dorința de a reduce dependența de platformele occidentale și de a proteja datele utilizatorilor. Criticii atrag însă atenția că această aplicație ar putea facilita supravegherea comunicațiilor, întrucât nu dispune de standarde avansate de criptare.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
Sursa foto: Freepik

Reacțiile utilizatorilor sunt împărțite. Unii sunt obligați de angajatori să instaleze noua aplicație, dar preferă să continue comunicarea privată pe platformele pe care le folosesc de ani de zile. Alții sunt nemulțumiți de faptul că trecerea la Max devine obligatorie, considerând această măsură o restrângere a libertăților personale. Există însă și persoane care susțin demersul statului și cred că serviciile digitale dezvoltate local sunt mai sigure decât cele străine.

WhatsApp, deținut de Meta, susține că este vizat din cauza sistemului său de criptare, care protejează mesajele de la trimitere până la recepție. Platforma afirmă că serverele stochează doar mesaje criptate, eliminate automat după livrare, și că nu transmite datele utilizatorilor către guverne.

CITEȘTE ȘI: Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici

Gata cu banii cash! Taxele, impozitele și amenzile vor fi plătite doar prin card sau transfer bancar

Tags:
Iți recomandăm
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Știri
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Știri
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea ...
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ...
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Vezi toate știrile
×