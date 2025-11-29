Țara care renunță la WhatsApp! Ce aplicație vor folosi rușii

Tensiunile dintre autoritățile ruse și platformele tehnologice internaționale au ajuns într-un nou punct sensibil, odată cu discuțiile privind eliminarea WhatsApp de pe teritoriul țării. În acest context, utilizatorii sunt împinși către Max, o aplicație locală care promite funcționalități extinse, dar care ridică numeroase semne de întrebare în privința confidențialității și a controlului asupra datelor personale.

Dacă WhatsApp va fi închis, utilizatorii vor fi nevoiți să migreze către Max, o aplicație de mesagerie dezvoltată local și promovată intens de stat. Noua platformă, creată de gigantul VK, este prezentată drept o aplicație multifuncțională, similară celor folosite în China, prin care utilizatorii pot accesa servicii publice, pot comanda produse sau pot comunica direct, totul într-un singur loc.

Guvernul a impus ca Max să fie preinstalată pe toate telefoanele și tabletele vândute după 1 septembrie, în timp ce funcțiile de apelare ale aplicațiilor străine sunt blocate treptat. WhatsApp, folosit de aproximativ 100 de milioane de ruși, nu mai permite efectuarea de apeluri încă din luna august. Decizia este justificată oficial prin dorința de a reduce dependența de platformele occidentale și de a proteja datele utilizatorilor. Criticii atrag însă atenția că această aplicație ar putea facilita supravegherea comunicațiilor, întrucât nu dispune de standarde avansate de criptare.

Reacțiile utilizatorilor sunt împărțite. Unii sunt obligați de angajatori să instaleze noua aplicație, dar preferă să continue comunicarea privată pe platformele pe care le folosesc de ani de zile. Alții sunt nemulțumiți de faptul că trecerea la Max devine obligatorie, considerând această măsură o restrângere a libertăților personale. Există însă și persoane care susțin demersul statului și cred că serviciile digitale dezvoltate local sunt mai sigure decât cele străine.

WhatsApp, deținut de Meta, susține că este vizat din cauza sistemului său de criptare, care protejează mesajele de la trimitere până la recepție. Platforma afirmă că serverele stochează doar mesaje criptate, eliminate automat după livrare, și că nu transmite datele utilizatorilor către guverne.

