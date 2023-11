Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas să fie uciși la America Express de la Antena 1

”Drumul Soarelui” de la America Express începe să semene tot mai mult cu ”Drumul morții”. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost la un pas de o nenorocire. Stafful de la Antena 1 a fost jefuit și s-a lăsat cu împușcături.

Marți, 7 noiembrie 2023, în ediția cu numărul 14 din America Express, telespectatorii au avut parte de un șoc. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au trecut razant pe lângă moarte, iar camerele de filmat au înregistrat tot.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas de moarte

Incidentul a avut loc după lăsarea serii, cu puțin timp înainte ca Edward Sanda și Cleopatra să ajungă la cazare unde trebuiau să înnopteze. Mașina în care se aflau a fost înconjurată de trei motocicliști înarmați. A fost o chestiune de câteva secunde până ca totul să se transforme într-o tragedie. Instinctul de supraviețuire al lui Edward a fost cel care i-a salvat de la moarte. În timp ce reușiseră să se adăpostească în mașină, reporterul emisiunii a fost prins în afara mașinii, iar unul dintre motocicliști i-a pus pistolul la tâmplă și i-a furate telefonul mobil. La final, unul dintre tâlhari a deschis focul de armă spre ei.

”Era în jur de 9:30 -10:00 seara și am parcat mașina la două minute de cazare. În 10 secunde 3 motocicliști cu pistoale ne-au înconjurat. A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul, s-a dus la Adriana, reportera noastră, i-a pus pistolul la cap, i-a spus să-i dea telefonul, iar ea i-a dat telefonul. În timpul ăsta, eu am deschis duba, i-am zis Cleopatrei să intre, am tras-o după mine. Fix când a intrat în mașina s-a auzit o împușcătură și Cleo a început să țipe. Eu am încremenit, ea plângea în hohote. Eu credeam că au împușcat-o pe Adriana. Totul s-a întâmplat în spatele dubei, nu știai la ce să te aștepți sau ce să crezi. M-am gândit la ce-i mai rău pentru că ea era ultima din mașină și rămăsese cu pistolul la cap”, a spus Edward Sanda.

Clipe tensionate pe Drumul soarelui de la America Express

În stare de șoc și debusolați, Cleopatra și Edward au privit cum echipa de securitate de la America Express s-a înarmat și a plecat pe urma tâlharilor:

”Am avut mare noroc pentru că în spatele nostru era securitatea. Au încercat să-i urmărească, însă i-au pierdut pe drum. Dumnezeu a trebuit să ne oprească în momentul ăla ca să ne salveze viața. Eu așa am crezut. Nu știu cum o să facem proba de mâine. Eu m-am detașat complet de competiție după experiența asta. Cum să mai fiu în stare mâine să lupt pentru ultima șansă în orașul ăsta? Eu dacă mai văd o motocicletă o iau la fugă și erau numai motociclete pe stradă”, a mai spus Edward.

Unul din membri echipei de securitate a declarat că s-a acționat cu toate forțele și prin toate mijloacele, însă până la un moment dat. Hoții s-au făcut nevăzuți printre străduțele orașului: ”Am mers după ei. Pe unul dintre ei l-am recunoscut pentru că era rănit la armă. Nu i-am mai prins. Am mers și am dat declarații la poliție și ne-am întors la hotel. Atunci a fost momentul în care ne-am dat seama că orașul ăsta este periculos”, a explicat un membru din echipa de securitate de la America Express.

”Ne pare rău pentru echipa care a fost amenințată direct. Eu mă bucur că Edi a avut curajul și tăria să deschidă ușa de la dubă, altfel eram noi cei amenințați, dar trauma asta o să rămână mereu pentru că am văzut, am auzit și ne-au povestit ei prin ceea ce au trecut”, a concluzionat Cleopatra Stratan.