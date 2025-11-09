Acasă » Știri » Tragedie românească! Ion Brezoi a murit pe loc, într-un teribil accident rutier

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 08:45
O tragedie românească s-a petrecut pe data de 8 noiembrie 2025. Ion Sipanu Brezoi, un român stabilit în Italia, a murit pe loc într-un accident teribil. Află mai multe detalii în articol! 

Încă un român s-a stins pe meleaguri strâine, acolo unde încerca să își construiască un trai mai bun și să își câștige existența. Ion Brezoi a murit într-un accident tulburător și a lăsat multă durere în sufletele celor apropiați.

Ion Brezoi se afla pe via Piccarello din Latina, regiunea Lazio din Italia, atunci când camioneta în care era pasager a ieșit de pe carosabil și a căzut într-un canal de scurgere. 

În autovehicul se aflau și alți doi bărbați. În urma accidentului, s-au ales cu răni și au fost transportați de urgență la spital. Ion Brezoi avea 57 de ani. Motivul pentru care camioneta a ieșit de pe drum și a căzut în canalul de pe marginea carosabilului nu este cunoscut momentan. Cei trei bărbați implicați în accident se îndreptau spre muncă. 

Echipajele de salvare au intervenit rapid, dar muncitorul român nu a mai putut fi salvat. Din păcate, Ion Brezoi a suferit leziuni incompatibile cu viața în urma impactului.  

Ceilalți bărbați au fost transportați la Spitaluil „Santa Maria Goretti”, iar starea lor nu ar fi critică în acest moment. 

Poliția a început o anchetă prin efectuarea unor măsurători și verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. 

Traficul din zona a fost îngreunat pe întreaga durată a intervențiilor și a operațiunilor de ridicare a vehiculului. 

