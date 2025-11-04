Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu pentru Laura Pausini! Unchiul ei Ettore a murit într-un accident de mașină, cauzat de un șofer român. Detalii de ultimă oră

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 16:33
Ettore Pausini a fost omorât de un bărbat cu dublă cetățenie română și moldoveană.

Laura Pausini este în doliu! Unchiul celebrei cântărețe s-a stins din viață. Ettore Pausini și-a găsit sfârșitul la vârsta de 78 de ani, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un român. Află mai multe detalii în articol!

Tragedia s-a petrecut duminică, 2 noiembrie 2025, la periferia orașului Bologna. Ettore Pausini se deplasa cu ajutorul bicicletei, atunci când a fost lovit de o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 29 de ani. Șoferul are dublă cetățenie română și moldovenească.

După ce a produs tragedia, șoferul a fugit de la fața locului și l-a lăsat pe bărbat să zacă pe șosea. Cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe unchiul Laurei Pausini, iar decesul a fost constatat. Medicii au încercat timp de o oră să îl resusciteze pe Ettore Pausini.

Poliția locală din Bologna a percheziționat camerele de supraveghere și străzile suburbane pentru a-l localiza pe autorul accidentului. După ce l-a lovit pe bărbat, șoferul a depășit în viteză.

Autoturismul bărbatului a fost găsit la câteva ore după accident, iar acesta s-a predat autorităților italiene după mai bine de 24 de ore de la tragedie. El le-a spus oamenilor legii că nu se afla el la volan și că mașina îi era împrumutată unui cunoscut.

Șoferul este acuzat de omor, fugă de la locul accidentului și omisiune de ajutor. Cu toate astea, pentru că s-a predat singur și nu are antecedente penale, el a fost denunțat în stare de libertate.

Cine a fost Ettore Pausini

Ettore Pausini a fost diagnosticat cu cancer în trecut. Unchiul Laurei Pausini a lucrat ca frizer în Piazza Azzarita pentru mai bine de trei decenii. După ce s-a recuperat din boala cruntă, a devenit purtător de cuvânt al asociației Onconauti, care oferă servicii de reabilitare pacienților cu cancer, potrivit gândul.ro.

În anul 2016, Laura Pausini posta următorul mesaj:

„Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion! Sunt mândră de tine și de medicii care te-au tratat, unchiule. Te iubesc!”

