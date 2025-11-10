Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Teleorman! Tatăl Mihaelei, tânăra ucisă de soț în fața unuia dintre copiii lor, a făcut dezvăluiri cutremurătoare. O eroare gravă ar fi dus la tragedie. Femeia ar fi putut să aibă o șansă la viață. Află, în articol, toate detaliile!

Un nou caz de femicid tulbură România. Gigi, un bărbat în vârstă de 42 de ani din Teleorman, și-a ucis soția în fața propriului copil. Pentru că relația lor a fost presărată de scandaluri și abuzuri, femeia a încercat să își ia băiețelul cel mic și să fugă din calea bărbatului care ar fi torturat-o de-a lungul anilor. Asta se întâmpla în urmă cu două luni, însă nu a reușit să scape de el definitiv pentru că fix de ziua ei onomastică, pe 8 noiembrie, Mihaela a fost omorâtă în curtea bisericii din localitatea Beciu, județul Teleorman.

Ce eroare ar fi dus la moartea Mihaelei

Tânăra de 25 de ani nu a reușit să își găsească liniștea, chiar dacă își părăsise soțul agresiv. Bărbatul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție. Două astfel de situații au avut loc recent, pe 22 și 25 octombrie. Totuși, Mihaela a refuzat montarea unei brățări electronice, care ar fi putut să îi salveze viața.

Tatăl femeii de 25 de ani a susținut că aceasta nu a primit informațiile corespunzătoare despre montarea brățării electronice. Mihaela nu a știut că doar soțul va purta dispozitivul, ci a crezut că și ea va avea unul. Tânăra mămică a refuzat brățara pentru ea.

„A zis că nu se poate pune decât la amândoi. N-a fost învățată așa ceva. Ea a refuzat brățara pentru ea, ea credea că i se pune ei brățară. Nu a explicat că i se pune doar lui”, a declarat tatăl Mihaelei.

Mihaela reclamase la Poliție mai multe fapte grave ale soțului său. Femeia l-a acuzat de răpire, violență fizică și viol. Atunci, parchetul a deschis un dosar penal, însă individul a rămas în libertate. Victima a obținut un ordin de protecție pe o perioadă de 6 luni, care nu a ajutat-o să scape cu viață.

„La data de 26 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

