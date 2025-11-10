Tatăl Mihaelei, femeia ucisă de iubitul din Teleorman, amendat de două ori pentru că a sunat la 112! „Nu luau măsuri, nu luau nimic”

Cazul tinerei în vârstă de 25 de ani și mamă a trei copii care a fost ucisă de soț a revoltat o întreagă țară. După o zi de la tragedia care s-a petrecut chiar sub ochiimezinului, tatăl victimei face dezvăluiri uimitoare. Află mai multe detalii în articol!

Mihaela a fost ucisă cu sânge rece pe data de 9 noiembrie. Soțul femeii a înjunghiat-o de 15 ori, fără să țină cont de copilul cel mic care era martor. Băiețelul a fost găsit de vecini în timp ce își ținea mama în brațe.

Ce răspuns a primit tatăl Mihaelei atunci când a apelat la oamenii legii

Mihaela a trăit un calvar alături de Gigi, bărbatul cu care a avut trei copii. Individul era agresiv și o tortura, așa că femeia s-a decis să își ia fiul cel mic și să plece cât mai departe de el, în urmă cu două luni. Mai mult, ea avea un ordin de protecție obținut împotriva lui, dar nici acest lucru nu l-a oprit pe criminal.

De-a lungul timpului, când a văzut că fiica lui nu scapă de individ, tatăl acesteia a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Răspunsul? A fost amendat. Bărbatul, disperat să își ajute fiica, a apelat de la multe ori la oamenii legii. Prin urmare, i s-a spus că efectuează apeluri abuzive și a fost amendat.

25 septembrie – tatăl victimei reclamă că îl ameninţă ginerele. Este amendat pentru apel abuziv la 112.

22 octombrie – tatăl victimei reclamă că îl ameninţă ginerele. Este amendat pentru apel abuziv la 112.

24 octombrie – tatăl victimei se ceartă cu ginerele. Este amendat pentru tulburarea liniştii publice.

25 octombrie – tatăl victimei este bătut de tatăl ginerelui.

Mai apoi, tatăl Mihaelei a fost amendat pentru că a aruncat cu pietre în mașina individului care o urmărea.

„Mi-au spus în felul următor: dacă sun mereu la 112, mă sancţionează. Fiica mea locuia cu mine şi avea ordin de protecţie să nu se apropie de locuinţă 50 m nici de ea, nici de mine. Se ducea la un vecin aici, chiar unde a omorât-o, şi a plecat cu copilul de mână. Am sunat eu la 112 şi la poliţie, si ce măsuri s-au luat în privinţa cazului ăstuia? Venea şi oprea maşina şi sunam şi spuneau că e drum public. Am fost bătut de taica-său, am coaste rupte. Se lua mereu de noi începea să mă înjure şi nu luau nicio măsură, că n-are ce să-i facă ca dosarul e în tribunal să se judece dosarul”, a declarat tatăl victimei. „Se apropia, a venit şi cu injurii, mă înjura pe mine şi încerca tot felul de scandaluri. Şi sunam la poliţie, la 112 şi nu luau măsuri, nu luau nimic”, a declarat tatăl femeii ucise.

