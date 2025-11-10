Acasă » Știri » Anchetă în Poliția Română după moartea femeii din Teleorman! Ce încearcă autoritățile să afle după moartea tragică a tinerei de 26 de ani

Anchetă în Poliția Română după moartea femeii din Teleorman! Ce încearcă autoritățile să afle după moartea tragică a tinerei de 26 de ani

De: Mirela Loșniță 10/11/2025 | 11:09
Inspectoratul General al Poliției Române a trimis o echipă de control la IPJ Teleorman pentru a verifica modul în care polițiștii au intervenit în cazul femeii ucise de soțul ei, în fața copilului, deși exista un ordin de protecție. Victima și familia ei sesizaseră anterior că bărbatul încălcase restricțiile în repetate rânduri.

Un nou caz de femicid a tulburat România. Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Teleorman și-a omorât soția în fața propriului copil. Deși bărbatul avea antecedente penale grave, el a fost lăsat în libertate, fiind capabil să recurgă la acest gest tragic.

Anchetă în Poliția Română după moartea femeii din Teleorman

Șeful Poliției Române a anunțat, luni dimineață, că imediat ce a aflat despre crima de la Teleorman, în care un bărbat și-a ucis soția pe stradă, în prezența copilului lor de trei ani, a cerut conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman să întocmească un raport complet despre incidentul tragic.

„În data de 26 septembrie 2025, victima a sesizat comiterea unei infracțiuni, respectiv viol, lipsire de libertate și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal și au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice”, a transmis chestorul Benone Marian Matei.

„A fost emisă o dispoziție privind modalitățile concrete de intervenție în aceste cazuri. În concret, au fost transmise sarcini cu privire la inventarierea tuturor cazurilor de violență domestică, de analizare a acestora și de luare a măsurilor ce se impun. În perioada imediat următoare, vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violență domestică, măsurile concrete luate pentru toate aceste activități, de exemplu protecția victimelor violenței domestice”, a anunțat șeful Poliției Române.

Acesta a declarat că femeia ucisă în Teleorman a refuzat de două ori montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică pentru agresorul său. La rândul său, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, chestorul Eduard Mirițescu, a precizat luni că inspectoratele de poliție desfășoară „un efort instituțional important” pentru combaterea violenței domestice.

Mai mult, acesta a explicat măsurile transmise în teritoriu pentru gestionarea unitară și eficientă a acestor cazuri. Mirițescu a subliniat că se urmărește dezvoltarea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a violenței domestice, precum și evaluarea și monitorizarea periodică a acestor cazuri de către managementul inspectoratelor.

De asemenea, oficialul Poliției a explicat că, ulterior, verificările în cazurile de violență domestică se derulează săptămânal, conform măsurilor transmise.

„Totodată, s-a luat în calcul să se stabilească termene limitative de verificare a aspectelor sesizate în aceste incidente de violență domestică, care, în urma primelor verificări, nu s-au concretizat în emiterea unor ordine de protecție. Dar s-a impus, prin acest cadru dispozițional, verificarea în primele trei zile de la înregistrarea evenimentului a modalității de gestionare a situației, precum și, ulterior, săptămânal și lunar. Totodată, s-a reglementat într-un mod uniform modalitatea de derulare a activităților procedurale în aceste situații, inclusiv cu informarea acelor autorități sau entități cu atribuții și competențe în domeniu. Nu în ultimul rând, s-a dispus evaluarea și monitorizarea acestor cazuri zilnic, săptămânal și lunar, la nivelul fiecărui palier de management din cadrul unităților de Poliție”, a mai transmis acesta.

Conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, însoțită de o echipă de polițiști din cadrul IGPR, pentru a verifica modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de comiterea infracțiunii de omor calificat.

„Având în vedere evenimentul înregistrat în județul Teleorman, la data de 8 noiembrie 2025, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectorului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele: Conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări, cu privire la gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat. Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Unității Centrale de Analiză a informațiilor. În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun”, a transmis Poliţia Română.

