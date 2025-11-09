Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă

Un nou caz de femicid tulbură România. Gigi, un bărbat în vârstă de 42 de ani din Teleorman, și-a ucis soția în fața propriului copil. Deși bărbatul avea antecedente penale grave, el a fost lăsat în libertate, fiind capabil să recurgă la acest gest de o cruzime inimaginabilă.

Pentru că relația lor are presărată de scandaluri și abuzuri, femeia a încercat să își ia băiețelul cel mic și să fugă din calea bărbatului care ar fi torturat-o de-a lungul anilor. Asta se întâmpla în urmă cu două luni, însă nu a reușit să scape de el definitiv pentru că fix de ziua ei onomastică, pe 8 noiembrie, atunci când se sărbătoresc Sfinții Mihail și Gavril, Mihaela a fost omorâtă în curtea bisericii din localitatea Beciu, județul Teleorman, pe când își ținea copilul în brațe.

Mihaela din Teleorman a fost ucisă de soț în fața propriului copil

Deși l-a acuzat pe bărbat în repetate rânduri de răpire sau violență fizică, obținând și un ordin de protecție, Mihaela nu a scăpat din calea furiei lui. Acesta a recunoscut într-un mesaj postat pe rețelele sociale că își abuzează soția, dar o și acuza că i-ar fi fost infidelă, părăsindu-și ceilalți doi copii mai mari.

„A mea a fugit, a dus-o rău cu mine 8 ani de zile, am făcut copii ca să-i abandonam? Păi i-a abandonat pentru 10 bărbaţi câti a avut. Interesaţi-vă şi după aia mă vorbiţi pe mine de rău, că o băteam, că o înjuram, o chinuiam”, spunea bărbatul, într-un clip postat în mediul online.

În urmă cu două săptămâni, cei doi au mai avut un conflict, atunci când bărbatul a încălcat ordinul de restricție, după cum reiese și din comunicatul oficial al autorităților:

„La data de 26 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

