Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților

Tragedie fără margini pentru o familie din Hunedoara! Fabian Căprău, un tânăr de doar 18 ani, s-a stins din viață în urma unei lupte cu o boală nemiloasă. Băiatul era pasionat de sport și făcuse deja primii pași spre o carieră de arbitru. Din păcate, nu a mai apucat să se bucure pe deplin de această profesie. Părinții lui sunt devastați de durere. Aceștia au transmis un mesaj sfâșietor.

În data de 6 noiembrie 2025, Fabian Căprău s-a stins din viață, lăsând în urma sa o durere imensă. Tânărul fusese diagnosticat cu o boală necruțătoare, însă familia și apropiații au sperat până în ultima clipă că o va învinge. Din nefericire, în cele din urmă, organismul lui a cedat.

Ce mesaj sfâșietor au transmis părinții lui Fabian

Fabian Căprău a reușit să își facă părinții mândrii. A fost un copil bun și muncitor, pasionat de sport. Deja își începuse cariera de arbitru și avea planuri mari, însă destinul lui a fost frânt mult prea devreme de o boală nemiloasă.

Părinții lui Fabian sunt sfâșiați de durere. Au sperat până în ultima clipă la un miracol, însă fiul lor a plecat la ceruri. Cei doi au publicat o imagine cu băiatul lor, în dreptul căreia au scris un mesaj emoționant.

„A venit și clipa cea mai grea pentru noi, mama și tata… clipa în care trebuie să te lăsăm să pleci, Fabian. Te-am ținut strâns în brațe, am luptat alături de tine și am sperat până la ultima suflare. Acum te lăsăm să zbori spre cer, acolo unde nu mai este durere, ci doar pace și lumină. Ne rupi inimile, dar știm că vei fi îngerul nostru. Te iubim infinit, copilul nostru drag… drum lin printre stele, Fabian”, au transmis părinții lui Fabian, pe Facebook.

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Fabian a fost condus pe ultimul drum. Reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Hunedoara au transmis și ei un mesaj în memoria tânărului arbitru.

„Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara își exprimă profunda tristețe la aflarea veștii trecerii în neființă a lui Fabian Căprău. Deși a fost arbitru pentru o perioadă scurtă, din cauza bolii, Fabian a rămas în amintirea noastră ca un tânăr cu mult bun-simț, dedicat și dornic să evolueze în lumea arbitrajului. Plecarea sa prea devreme lasă un gol în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul publicat de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara în mediul online.

