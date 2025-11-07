Acasă » Știri » Doliu în sport! Un fotbalist de doar 24 de ani s-ar fi sinucis după ce a fost urmărit de poliție

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 12:02
Tragedie în lumea fotbalului american! Marshawn Kneeland, fundaș defensiv al echipei Dallas Cowboys, a murit la doar 24 de ani, în urma unui incident șocant care a implicat o urmărire cu poliția în Texas. Conform informațiilor oficiale, tânărul jucător a fost găsit mort după ce a părăsit vehiculul în care se afla în timpul unei intervenții polițienești și și-a provocat o rană fatală.

Incidentul a început miercuri seara, când autoritățile din Texas au încercat să oprească un vehicul care a refuzat să se conformeze. Polițiștii din Frisco, care asistau Departamentul de Siguranță Publică al statului, au urmărit vehiculul pe străzile orașului, dar acesta s-a ciocnit și s-a răsturnat pe Dallas Parkway, în apropiere de Warren Parkway. După impact, Kneeland a părăsit locul accidentului pe jos, iar autoritățile au început imediat căutările, folosind unități K-9 și drone pentru a-l localiza.

În timpul căutărilor, s-a aflat că tânărul sportiv trimisese, prin intermediul unui mesaj de grup, un semn că intenționa să-și ia rămas bun. Trei ore mai târziu, autoritățile l-au găsit pe Kneeland cu o rană care părea a fi autoprovocată, confirmând astfel moartea sa tragică.

Marshawn Kneeland era originar din Grand Rapids, Michigan, și a fost selectat de Dallas Cowboys în NFL în 2024. Sezonul său de debut a fost promițător, jucând în 11 meciuri și câștigând respectul colegilor și al antrenorilor prin dedicarea sa pe teren și pasiunea pentru joc. În scurt timp, talentul său a atras atenția nu doar a fanilor, ci și a comunității fotbalistice, fiind considerat un jucător cu potențial ridicat.

Echipa Dallas Cowboys a reacționat cu un mesaj scurt, exprimând tristețea profundă pentru pierderea tânărului fundaș și gândurile lor fiind alături de familia și prietenii acestuia.

„Cu extremă tristețe, echipa Dallas Cowboys anunță decesul tragic al lui Marshawn Kneeland în această dimineață. Marshawn a fost un coechipier iubit și membru al organizației noastre. Gândurile și rugăciunile noastre pentru Marshawn sunt alături de prietena sa, Catalina, și de familia sa”, se arată în comunicatul echipei.

